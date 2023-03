Jisoo BLACKPINK Tampil Elegan Bergaun Putih di Poster Album Solonya

TEMPO.CO, Jakarta - Jisoo BLACKPINK mengunggah poster yang menampilkan detail album solonya di Instagram, Minggu 12 Maret 2023. Poster tersebut juga jadi yang pertama menampilkan wajahnya.

Jisoo tampil elegan pada poster perilisan album yang berjudul ME tersebut. Dia mengenakan gaun puih AADNEVIK yang dibanderol harga Rp. 121.458.110 menurut unggan akun Instagram Jisoo Closet. Gaun itu dihiasi dengan tulle dan aksen bunga besar di bagian tengah. Makeup-nya terlihat flawless bernuansa pink dan cokelat.

Gaunnya terlihat kontras dengan latar belakang poster yang berwarna hitam. Jisoo nampak berdiri di hamparan bunga warna-warni. Dia juga megenakan aksesori berupa anting panjang, cincin putih, gelang dari kain tulle putih dan tali yang terikt dari alas kaki yang dipakainya.

Di unggahan terbarunya, nuansanya agak sedikit berbeda. Jisoo mengenakan gaun bulu hitam dan putih dari koleksi haute couture fall/winter 2022 Jean Paul Gaultier. Jisoo nampak berbaring dikelilingi bunga merah. Namun yang paling mencuri perhatian, nail art-nya berbentuk runcing dan berwarna putih senada dengan gaunnya.

Jisoo merupkan member BLACKPINK terakhir yang debut sebagai penyanyi solo. Menurut YG Entertainment, pengerjaan album solo Jisoo masih berlangsung di tengah jadwal tur dunia BLACKPINK. Dia telah melakukan sesi pemotretan untuk sampul album dan perlahan menyelesaikan materi-materinya.

Jisoo telah menjadi trainee di YG Entertainment sejak Agustus 2011, saat dia berusia 16 tahun. Sejak kedatangannya, Jisoo berkali-kali muncul dalam proyek promosi. Misalnya Samsonite RED juga Smart Uniform. Selain menjadi bintang iklan, Jisoo juga menjadi model video musik untuk Happen Ending Epik High dan Hi Suhyun's I'm Different. Setelah menjadi trainee selama 5 tahun, akhirnya Jisoo debut bersama BLACKPINK pada tahun 2016 melalui single Square One yang dirilis pada 8 Agustus 2016.

Sebuah website yang menjual berbagai produk Kpop seperti album, photobook, dan lainnya yaitu Ktown4u mengumumkan bahwa jumlah pre-order album solo BLACKPINK milik Jisoo melebihi 100 ribu eksemplar dalam beberapa jam saja. Album yang akan dirilis pada 31 Maret 2023 ini memiliki empat versi, yang terdiri dari edisi terbatas (versi vinil), set album, versi merah dan versi hitam.

DWI NUR AZIZAH | BERBAGAI SUMBER

