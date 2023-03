3 Tampilan Edgy Rihanna di Oscar 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Rihanna mengenakan bukan hanya satu, bukan dua, tapi tiga busana luar biasa di Academy Awards tahunan ke-95, Minggu 12 Maret 2023.

Penyanyi itu pertama kali tertangkap dalam video berjalan ke Teater Dolby Los Angeles dengan kaus Eagles abu-abu, sepatu kets Vans hitam, topi bucket hat hijau zaitun, tas jinjing yang serasi, dan kacamata hitam.

1. Rihanna berjalan di karpet champagne memakai koleksi Alaia

Rihanna berpose saat berada di karpet merah dalam acara Piala Oscars di Hollywood, Los Angeles, California, 13 Maret 2023. REUTERS/Mario Anzuoni

Segera setelah itu, dia melangkah ke karpet champagne di mana dia mengganti busana kasualnya dengan busana koleksi Alaïa yang terdiri gaun bandeau kulit coklat tua dan rok maxi berlapis di atas atasan turtleneck jaring tipis yang serasi. Roknya memiliki potongan paha di samping dan train yang dramatis. Dia memakai aksesoris Moussaieff High Jewellery dan strappy heels.

Bintang pop itu menata rambutnya dengan sanggul runcing. Adapun makeup-nya, dia memakai eye shadow perak berkilauan, perona pipi kemerahan, dan bibir merah cerah.

2. Rihanna di atas panggung Oscar

Rihanna. Instagram.com/@maisonmargiela

Rihanna mengubah penampilannya menjadi lebih glamor saat menyanyikan lagu "Lift Me Up" dari Black Panther: Wakanda Forever. Lagu tersebut, yang dinominasikan untuk Lagu Asli Terbaik, membuat penyanyi tersebut mendapatkan nominasi Oscar pertamanya. Nominasi lainnya termasuk "Hold My Hand" dari Lady Gaga dari Top Gun: Maverick, "This Is a Life" dari Everything Everywhere All at Once, "Naatu Naatu" dari RRR, dan "Applause" dari Tell It like a Woman.

Untuk penampilannya, wanita 36 tahun itu tampak luar biasa dalam balutan bra hitam yang dihiasi dengan tirai kristal dan menampilkan tali jaring tipis. Dia memasangkannya dengan celana hitam serasi yang dihiasi dengan desain bunga emas. Dia menyelesaikan penampilannya, yang dibuat khusus untuknya oleh Maison Margiela oleh John Galliano, dengan sepatu pump hitam, sarung tangan opera kulit hitam, kalung berlian berlapis, gelang berlian tebal yang dikenakan di sarung tangannya, dan anting-anting berlian.

"Lift Me Up", yang juga meraih nominasi Golden Globe, menandai single pertama yang dirilis Rihanna dalam enam tahun.

3. Rihanna dan A$AP Rocky

Rihanna. Instagram.com/@matthieu_blazy

Sementara pacarnya, A$AP Rocky, tidak berfoto dengan Rihanna, dia terlihat di antara kerumunan, dengan bangga bergabung dalam tepuk tangan meriah untuk Rihanna setelah penampilannya.

Setelah penampilannya, Rihanna kembali ke tempat duduknya dengan pakaian lain. Penyanyi itu memilih busana Bottega Veneta yang dibuat khusus, termasuk bustier dan rok sutra off-the-shoulder berwarna hijau sirene, set stola shearling, dan sarung tangan kulit.

Sutradara Black Panther Ryan Coogler sebelumnya berbicara kepada The Hollywood Reporter tentang membuat Rihanna mengakhiri jeda musiknya. Dia menjelaskan bahwa dia ingin lagu penutup film tersebut tidak hanya untuk mengenang bintang utama Chadwick Boseman, yang meninggal pada tahun 2020, tetapi juga mencerminkan pengalaman menjadi orang tua.

"Ini pengalamannya dengan kehilangan di sana, dan dia menjadi seorang ibu. Dia adalah orang baru sekarang. [Menjadi orang tua] mengubah Anda menjadi inti Anda. Saya mendengarnya dalam suaranya. Itu dia, tapi ini dia yang baru," kata Coogler.

Bulan lalu, Rihanna tampil di Super Bowl Halftime, dan mengumumkan bahwa dia mengandung anak keduanya dengan Rocky. "Ketika saya pertama kali mendapat panggilan untuk melakukannya lagi tahun ini, saya berpikir, 'Anda yakin?' Seperti, saya tiga bulan pascapersalinan, seperti, haruskah saya membuat keputusan besar seperti ini sekarang? Seperti, saya mungkin menyesali ini, "katanya saat konferensi pers Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show. "Tapi ketika kamu menjadi seorang ibu, ada sesuatu yang terjadi begitu saja di mana kamu merasa bisa menguasai dunia, kamu bisa melakukan apa saja."

