Vanessa Hudgens Bergaya Klasik dengan Gaun Hitam Putih di Oscar 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Vanessa Hudgens mengetahui tugas Academy Awards 2023 pada Minggu, 12 Maret di Los Angeles. Mantan bintang High School Musical, 34, itu mengenakan gaun putri duyung hitam dan putih dari Chanel untuk karpet merah. Dengan rambut hitamnya yang disanggul, aktris tersebut melengkapi penampilannya dengan sepasang anting-anting berlian, kalung yang serasi, dan kuku yang dicat luar biasa.

Bintang itu didaulat untuk menjadi host pra-acara "Countdown to the Oscars" yang ditayangkan sebelum upacara. Vanessa kembali ke pertunjukan yang sama untuk tahun kedua berturut-turut, sedangkan rekan pembawa acaranya, Ashley Graham dan Lilly Singh, untuk pertama kalinya. Program pra-acara mencakup liputan di belakang panggung dan perspektif orang dalam tentang pesta tontonan anggota Academy yang berlangsung di New York City.

Tahun lalu, Vanessa berkilau dalam gaun payet hitam Michael Kors saat menjadi pembawa acara pra-Oscar, dan penata gayanya, Jason Bolden, menyajikan selera mode bintang pada saat itu.

“Dengan Vanessa, balutan red carpet tahun 90-an selalu menjadi acuan,” katanya kepada People. “Pendekatan yang mudah dan keren untuk karpet merah.”

Penampilan Oscar 2023 adalah momen yang menarik dalam kehidupan Vanessa, karena dia baru saja bertunangan dengan pemain bisbol profesional Cole Tucker, sementara salah satu mantan pacarnya, Austin Butler, adalah raja karpet merah di Academy Awards, sebagai nominasi Aktor Terbaik untuk Elvis. Setelah Vanessa dan Austin putus pada 2019 setelah sembilan tahun berpacaran, dia memulai hubungan asmara dengan atlet bintang Colorado Rockies.

Baik Vanessa maupun Austin tampak berhubungan baik. Aktris tersebut adalah orang yang mendorong Austin untuk mengambil tugas yang sangat berat sebagai ikon Elvis Presley. “Desember lalu, kami sedang berkendara dan mendengarkan musik Natal, lalu lagu Natal Elvis Presley diputar,” kata Vanessa saat tampil di Live with Kelly and Ryan tahun 2019. “Dia baru saja mengecat rambutnya menjadi gelap. Dia berambut pirang alami, dan saya melihatnya dan dia ikut bernyanyi dan saya seperti, 'Sayang, kamu harus berperan sebagai Elvis.'”

Uupacara Oscar 2023 dimulai sebagai malam bersejarah bahkan sebelum penghargaan pertama diberikan, karena sejumlah aktor keturunan Asia yang memecahkan rekor siap untuk penghargaan tertinggi tahun ini. Ke Huy Quan, Stephanie Hsu dan Hong Chau siap untuk piala aktor pendukung, sementara Michelle Yeoh masuk nominasi Aktris Terbaik. Jika Michelle menang, dia akan menjadi aktris Asia pertama yang melakukannya. Upacara Oscar dimulai pukul 8 malam waktu setempat di Teater Dolby di Los Angeles, Amerika Serikat.

