Ana de Armas Pakai Gaun Mirip Gaun Ikonik Marilyn Monroe di Pesta Pra-Oscar

TEMPO.CO, Jakarta - Ana de Armas menghadiri pesta pra-Oscsr Netflix di Los Angeles, Sabtu 11 Maret 2023. Aktris peraih nominasi Academy Award pertama kali itu mengenakan gaun yang mirip dengan gaun "Happy Birthday Mr. President" yang dipakai Marilyn Monroe tahun 1962.

Untuk acara tersebut, wanita berusia 34 tahun itu mengenakan gaun nude koleksi David Koma. Ana tampil bergaya Hollywood glamor klasik dalam balutan slip dress midi berpayet, yang atasannya berbentuk korset.

Dia melengkapi penampilannya dengan stilrtto runcing yang serasi. Dia juga mengenakan aksesori berupa gelang emas serta clutch berstruktur hijau dengan detail emas.

"Malam sebelumnya...." tulis de Armas di Instagram Story-nya dengan selfie close-up dari tampilan glamnya, yang menampilkan lipstik merah cerah yang sesuai dengan inspirasi gayanya.

Gaun aktris Kuba tersebut terinspirasi dari gaun Jean Louis yang dikenakan Marilyn Monroe pada tahun 1962 di Madison Square Garden untuk menyanyikan "Happy Birthday" kepada Presiden John F. Kennedy.

Sebelumnya, Kim Kardashian mengeluarkan gaun Marilyn Monroe yang sebenarnya dari masa pensiunnya untuk dikenakan ke Met Gala tahun lalu, yang menimbulkan kritik dari sejarawan dan laporan bahwa dia merusak pakaian satu-satunya yang dibuat khusus untuk pengukuran Monroe. Ripley's Believe it or Not!, pemilik gaun itu saat ini, bersikeras bahwa gaun itu dalam kondisi yang sama seperti sebelum meminjamkannya ke Kardashian.

Ana De Armas dinominasikan untuk Aktris Terbaik akhir pekan ini setelah dia membintangi sebagai Monroe tahun lalu dalam film Blonde, sebuah fiksi mengambil kehidupan legenda layar berdasarkan novel 2000 Joyce Carol Oates dari penulis-sutradara Andrew Dominik.

Film tersebut sejak itu mendapat reaksi keras dari beberapa kritikus, yang mengatakan film itu bersuka ria dalam pengorbanan dan penyangkalan diri.

"Saya pikir itulah yang sulit dipahami penonton tentang film tersebut; kebenaran emosional begitu kuat dalam film tersebut sehingga sulit untuk memisahkan bahwa itu bukan film biografi," kata de Armas sebelumnya kepada Variety. "Saya pernah mendengar, 'Kamu merindukan bagian hidupnya yang ini,' dan 'Dia tidak hanya sedih atau depresi.' Dan saya seperti, 'Saya tahu, tapi kami tidak menceritakan kisah itu.'"

Selain Ana de Armas, aktris yang mendapat nominasi kategori Aktris Terbaik adalah Cate Blanchett untuk Tár, Andrea Riseborough untuk To Leslie, Michelle Williams untuk The Fabelmans dan Michelle Yeoh untuk Everything Everywhere All at Once.

