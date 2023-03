Kris Jenner Warnai Rambut Pirang Platinum untuk Video Musik Meghan Trainor

TEMPO.CO, Jakarta - Kris Jenner mengubah dirinya dari seorang bintang reality show menjadi seorang ibu di video musik baru Meghan Trainor berjudul "Mother" yang dirilis Jumat, 10 Maret 2023. Bintag berusia 67 tahun itu menciptakan momen Marilyn Monroe sendiri dalam balutan gaun Cult Gaia putih khusus dengan lengan balon dan sarung tangan yang serasi.

Dia melengkapi penampilannya dengan anting-anting berlian berkilau, kalung pernyataan, dan, yang paling mengejutkan, potongan pixie pirang platinum sebagai pengganti rambut cokelatnya yang biasa.

Baca Juga: Met Gala 2023 Kemungkinan Tanpa Kim Kardashian Bersaudara

Penuh dengan "Diamonds Are a Girl's Best Friend," ibu Kim Kardashian bersaudara itu itu berpose di set serba pink, menyesuaikan gerakan bibir dengan lirik seperti, “I am your mother / you listen to me” sambil diapit oleh penari yang mengenakan wig pirang.

X

Ibu enam anak ini kemudian bergabung dengan Trainor, dan kedua wanita itu tampil kompak dalam gaun beludru hitam dan banyak bling.

Dalam adegan lain dari video yang dipenuhi fashion, Trainor main-main memamerkan selembar foto sonogram sambil mengenakan kacamata hitam yang berbeda.

Fans menyukai cameo yang pas dari Jenner yang menggambarkan seorang ibu dalam budaya pop. "Saya suka dia hanya dikenal sebagai ibu ikonik secara global yang hanya memberikan semua yang dibutuhkannya!"

Anak-anak Jenner juga menyetujui penampilan itu. "Ya Tuhan. Saya berteriak!!!!,” tulis Khloé Kardashian di Instagram Story-nya. "Ibu, aku mencintaimu!!"

"Bukankah ibuku yang paling lucu ?!” Kim menambahkan.

Kourtney mengomentari posting Jenner, "ITU IBU SAYA," yang ditanggapi Khloé lagi, menulis, "Hentikan, aku f — berteriak! Saya f — berteriak! Ya Tuhan terima kasih Tuhan. Ini benar-benar ibuku! Betapa beruntungnya saya?? Meghan Mari kita menjadi saudara perempuan.

Kris Jenner kini jadi bintang video musik berpengalaman. Dia sebelumnya muncul di video "Thank U Next" Ariana Grande, membuat seperti Amy Poehler dalam pakaian olahraga merah muda untuk klip yang terinspirasi "Mean Girls".

PEOPLE

Pilihan Editor: Stormi Webster Ulang Tahun ke-5, Kylie Jenner Sebut Putrinya Gadis Terbaik