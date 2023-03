Tips dan Trik Membentuk Alis ala MUA Langganan Camilla Cabello dan Rihanna

TEMPO.CO, Jakarta - Alis selebritas selalu menjadi perhatian publik, seperti halnya bibir dan bagian lain di wajahnya. Jadi, tidak heran mereka sering menggunakan jasa makeup khusus untuk alis, seperti Sania Vucetaj. Makup artist itu mengerjakan lengkungan banyak selebritas mulai dari Camila Cabello hingga Rihanna.

Rihanna, kata Sania, memiliki alis yang terlalu banyak dicabut seperti selebritas lainnya. Jadi, Sania menunjukkan bagaimana seharusnya memperlakukan alisnya agar terlihat indah kembali.

Adapun tip dan trik yang dia gunakan untuk pendiri Fenty Beauty itu sama dengan semua klien di salonnya yang berbasis di New York. Dia menawarkan lini produknya sendiri dan mendukung pendekatan perawatan alis "less is more".

“Mengikuti tren secara berlebihan adalah masalah terbesar… dimulai dengan microblading hingga laminasi hingga kematian alis, semua hal yang dilakukan orang saat ini sangat keras pada folikel alis,” kata Sania. Dia juga menyebutkan bahwa brow gel juga sangat merusak alis.

Jadi, dia merekomendasikan merawat alis seperti merawat rambut dan menjaga semua produk perawatan kulit dan riasan jauh dari area alis karena itu bisa merusak pertumbuhannya.

Untuk menutupi rambut yang tumbuh kembali di antara alis, dia merekomendasikan penggunaan eyeshadow bubuk warna nude.

Banyak bintang lain telah lama mengikuti saran Sania termasuk Sarah Jessica Parker.

"Dia mengatakan bahwa alisnya selama bertahun-tahun agak berlebihan di set, jadi dia ingin mendapatkannya kembali dan, Anda tahu, beralih untuk menjaga pemakaian produk," kenang Sania.

Kliennya juga termasuk Lea Michele, model Sports Illustrated Brooks Nader dan Olivia Culpo. Culpo telah menjaldi pelanggan Sania sebelum menjadi Miss Universe.

“Saya membimbing dia tentang cara menumbuhkannya,” kata dia tentang membentuk alis Culpo yang sekarang terkenal sebelum penampilan kontesnya.

Tapi ketika dia bekerja dengan ratu kontes dan selebritas Hollywood, dan menjadikan Beyonce dan Jennifer Lopez sebagai inspirasi, dia tetap berkomitmen untuk membantu kliennya sehari-hari menjaga bentuk alis mereka terlihat sempurna.

