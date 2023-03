Mengenal 6 Istilah dalam Make Up, dari Blending hingga Touch Up

TEMPO.CO, Jakarta - Make up menjadi salah satu kebutuhan yang tidak terpisahkan dari wanita. Saat ini ada berbagai macam produk make up yang dijual bebas untuk menunjang penampilan wanita.

Selain beragam produknya, beragam pula istilah yang sering digunakan dalam dunia make up. Berikut enam di antaranya:

Baca Juga: Rutinitas Perawatan Kulit 3 Langkah di Pagi Hari agar Kulit Terlihat Lebih Muda

1. Blending

X

Blending merupakan teknik menyatukan dan meratakan elemen-elemen make up yang dikenakan pada wajah. Contohnya memblending foundation, concealer, atau eyeshadow agar terlihat rata, halus, dan tidak menumpuk di wajah.

2. Swatch

Baca Juga: Koleksi Terbaru Heaven Lights by Zerina Banu Ajak Perempuan Menjadi Diri Sendiri

Swatch adalah teknik yang digunakan untuk melihat apakah warna make up cocok dengan warna kulit pengguna. Caranya dengan mengoleskan make up pada area tangan. Sehingga pengguna dapat mengamati apakah warna make up dapat menyatu atau tidak pada warna kulitnya.

Selain mencocokkan warna, teknik swatch bisa dipakai untuk melihat tekstur make up. Apakah make up bertekstur creamy, buttery, atau chalky.

3. Ashy

Istilah ashy digunakan untuk menggambarkan penampakan make up yang tidak sesuai dengan warna kulit wajah. Misalnya, wajah pengguna terlihat sangat abu-abu karena memilih foundation yang berwarna terlalu terang.

Agar hasil make up tidak ashy, pengguna harus pandai dalam memilih warna foundation, concealer, dan bedak. Karena salah pilih warna dapat menyebabkan hasil make up tidak menyatu dengan warna kulit pengguna.

4. Touch Up

Touch up merupakan istilah yang digunakan untuk memperbaiki kondisi make up yang hampir luntur. Misalnya, kembali menggunakan lipstik usai makan dan minum. Supaya bibir tetap telihat segar dan menawan.

Begitu juga dengan make up, misalnya sehabis wudu bedak menjadi pudar. Maka pengguna bisa melakukan touch up bedak agar penampilan kembali maksimal.

5. Oksidasi

Istilah oksidasi sering digunakan untuk menilai kualitas dan ketahanan produk sunscreen dan foundation. Dikatakan oksidasi apabila dalam hitungan menit atau jam produk yang digunakan menyebabkan wajah lebih gelap dan kusam.

6. Cakey

Cakey adalah kondisi di mana make up yang digunakan terlalu tebal atau dempul. Kondisi ini sering diakibatkan pemakaian foundation yang terlalu tebal dan tidak menyatu dengan wajah.

DELFI ANA HARAHAP

Pilihan Editor: Mengenal Macam-macam Jenis Eyeshadow dan Perbedaannya