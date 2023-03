Avril Lavigne dan Tyga Tampil Serasi dalam Balutan Jaket Kulit di Paris Fashion Week

TEMPO.CO, Jakarta - Avril Lavigne dan Tyga bergaya serasi saat hadir bersama ke pertunjukan Y/Project di Paris Fashion Week pada Selasa, 7 Maret 2023. Penampilan mereka di acara ini terjadi hanya beberapa jam setelah keduanya memperjelas status hubungan mereka dengan ciuman di pesta pekan mode tersebut.

Pasangan baru ini mengenakan mantel kulit panjang yang serasi. Penyanyi "Sk8er Boi", 38, memasangkan pakaian luarnya yang menyapu lantai dan berbantalan bahu dengan clutch Y/Project, sementara rapper "Taste" berusia 33 tahun itu memadukan dengan nuansa gaya perisai yang sporty dan a rantai bling-out.

Keduanya sama-sama memakai aksesori rantai bertahahkan berlian di leher dengan kacamata hitam.

Pasangan ini telah menunjukkan kemesraan selama Paris Fashion Week, beberapa hari setelah perpisahan mengejutkan Lavigne dari tunangan Mod Sun. Mereka terlihat berciuman dan berpegangan tangan di pesta Mugler x Hunter Schafer pada hari Senin. Pasangan tak terduga itu juga menghadiri pesta Paris Leonardo DiCaprio bersama minggu lalu.

Lavigne memiliki ikatan yang kuat dengan Paris, karena di sanalah Mod Sun melamar penyanyi Kanada itu Maret lalu.

Sebelumnya selama pertunjukan, penyanyi itu membuat pernyataan dalam sepasang pakaian Vetements yang dihiasi dengan pesan-pesan kuat. Lavigne mengenakan blazer yang dicetak dengan frasa termasuk “unbreak my heart,” “trust your instincts” dan “be patient good things take time.”

Pelantun "Girlfriend" itu juga tampil dengan kaus kebesaran yang menyatakan, "I’m not doing s—t today."

Lavigne sebelumnya menghadiri pertunjukan Courreges pada Sabtu. Pada Kamis, dia datang ke event hari jadi Christian Louboutin. Selanjutnya dia duduk di barisan depan pertunjukan Elie Saab dan bergabung dengan Halsey untuk menyaksikan peragaan busana Lanvin.

Pasangan Avril dan Tyga adalah perkembangan terbaru dalam jaringan hubungan keluarga Kardashian-Jenner yang kusut. Tyga pernah berhubungan dengan Blac Chyna yang memiliki anak dengan Rob Kardashian. Dia juga pernah berkencan dengan Kylie Jenner. Saudara tiri Kylie, Brody Jenner, adalah mantan pacar Avril Lavigne.

