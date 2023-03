Millie Bobby Brown Menunjukkan Cara Dia Mengatasi Jerawat

TEMPO.CO, Jakarta - Millie Bobby Brown menunjukkan caranya merangkul ketidaksempurnaan. Aktris The Stranger Things, itu mengunggah video Instagram yang diposting akhir pekan lalu. Dia menunjukkan kepada penggemar bagaimana dia menghilangkan jerawat.

Dalam video itu, Millie mengenakan kimono peach dan wajahnya tanpa riasan. "Seperti yang Anda tahu, saya mengalami malam yang cukup kasar dengan kulit saya," katanya sambil menunjuk jerawat di pipinya. "Ini sangat tidak bahagia."

Dia menunjukkan jerawat lainnya di dahi dan pipi. "Jerawat di sini tidak menyenangkan. Yang ini di sini tidak," tambahnya, merujuk pada jerawat di dahi dan pipinya yang lain.

Dia mencatat bahwa wajahnya baru saja dibersihkan dan menggoda bahwa dia akan mengungkapkan trik yang menurutnya pribadi berhasil saat mengatasi jerawat. "Sejujurnya ini benar-benar berhasil untuk saya di masa lalu. Saya sebenarnya hanya menggunakannya pada dasarnya untuk perawatan di tempat khusus," katanya sambil mengeluarkan sebotol Clear the Way Clarifying Mud Mask dari lini perawatan kulitnya Florence by Mills.

Dia mengoleskan produk seperti arang pada jerawat-jerawatnya, menunjukkan kasih sayang ekstra pada jerawatnya yang kemerahan dengan acne patch minyak pohon teh. "Ini benar-benar membantu saya dengan spot treatment, dan saya secara resmi siap untuk tidur," kata aktris Enola Holmes ketika dia mengenakan kacamata, membuat penampilan malamnya lebih keren.

Millie Bobby Brown tidak takut memamerkan kecantikan alaminya. Pada bulan Desember, dia memperbarui Instagram Story-nya dengan dua selfie yang mengingatkan lebih dari 60 juta pengikutnya untuk merenungkan realitas (atau ketiadaan) media sosial.

Dia pertama kali berbagi foto dirinya berpose dengan kerutan dan menggunakan filter yang mempercantik bulu matanya dan meningkatkan cahaya pada kulitnya dengan efek mengaburkan kulit. Tepat setelah itu, dia memposting filter selfie sans berwajah lurus, memperlihatkan pipinya yang merona alami dan tekstur pada kulitnya.

Dia hanya menulis "filter" dan "tanpa filter" di masing-masing foto, keterangan singkat memiliki pesan yang lebih dalam tentang standar kecantikan masyarakat yang secara harfiah memfilter cara orang melihat diri mereka sendiri secara online.

Wanita berusia 19 tahun itu memberanikan diri untuk membuat namanya sendiri di industri kecantikan ketika dia merilis lini produknya pada tahun 2019, nama yang mewakili neneknya, Florence, dan berharap hal itu akan mendorong Gen Z untuk merangkul individualitas mereka.

"Nenek saya sangat menghargai individualitasnya dan dia mengekspresikan dirinya," kata Millie. "Saya pikir ada kekosongan di pasar untuk anak muda dan saya pikir setiap anak muda berhak mendapatkan awal yang baik untuk rutinitas perawatan kulit dan rutinitas kecantikan mereka."

