Kerry Washington Pakai Gaun Beludru Merah Whitney Houston dari 1996

TEMPO.CO, Jakarta - Kerry Washington mengenakan gaun beludru merah dengan kerutan Whitney Houston saat menghadiri American Black Film Festival Honors pada Ahad, 5 Maret 2023. Bintang "Skandal" itu berjalan di karpet merah dengan gaun halter beludru Marc Bouwer persis yang dikenakan oleh Whitney Houston di BET Walk of Fame Awards Gala pada 1996. Bouwer dikenal sering mendandani penyanyi untuk acara-acara dan merancang gaun pengantinnya tahun 1992.

“Tidak ada kebohongan yang diceritakan. Gaun SEBENARNYA Whitney Houston yang dia kenakan. Sangat istimewa. #ABFFAwards, aku datang," tulis Washington dalam video Instagram tentang dirinya menyinkronkan bibir dengan lagu hit mendiang diva” I Have Nothing” dalam gaun klasik tersebut.

Stylist Washington, Law Roach, juga merayakan momen besar di Instagram, berbagi foto kliennya dan Houston dalam gaun merah.

“Dan kemudian INI terjadi… Terima kasih @marcbouwer karena mengizinkan saya masuk ke arsip Anda dan meminjam gaun Whitney untuk @kerrywashington,” tulis Roach.

Houston bahkan mengenakan desain serupa berwarna hitam untuk Carousel of Hope Ball 1996.

Banyak penggemar senang melihat gaun Houston mendapatkan kehidupan kedua. “Ini adalah dunia yang bertabrakan yang saya tidak pernah tahu saya butuhkan,” komentar seseorang di unggahan Instagram Washington. Penggemar yang lain berkomentar “Saya jamin Whitney dihormati sebagai ratu ikonik seperti Anda yang memakainya," tulis dia,

Penggemar lain mempertanyakan mengapa aktris berusia 46 tahun itu terus memakai koleksi busana selebritas yang sudah meninggal.

“Apa paksaan untuk memakai gaun wanita ikonik lainnya? Jika pakaian ini ada di luar sana, itu harus berada di museum, tidak dikenakan untuk hak pamer," tweet seorang kritikus.

Washington memasangkan gaun ikonik itu dengan sepatu hak runcing merah yang serasi dan perhiasan Gismondi 1754. Dia membuat kukunya serasi dengan gaun itu dan menjaga riasannya tetap sederhana, memilih lipstik nude, dan eyeshadow cokelat smokey.

Aktris itu menerima penghargaan untuk keunggulan dalam seni di acara tersebut bersama aktor Courtney B. Vance. Janelle Monaé dan produser Charles D. King juga mendapat kehormatan di acara tersebut.

Menurut Sports Illustrated, ini bukan pertama kalinya gaun itu kembali menjadi sorotan. Sebelum Kerry Washington, model dan aktris Brooks Nader mengenakan gaun yang sama untuk pesta ulang tahun ke-50 wakil presiden IMG Model Luiz Mattos pada Juni 2022.

