Gaya Priyanka Chopra Pakai Gaun Hot Pink di Pertunjukan Valentino Paris Fashion Week

TEMPO.CO, Jakarta - Priyanka Chopra dan Nick Jonas menghadiri pertunjukan Valentino Fall 2023 di Paris Fashion Week di Paris pada Minggu, 5 Maret 2023. Priyanka duduk barisan depan di peragaan busana Valentino Autumn/Winter 2023 kreasi terbaru direktur kreatif Pierpaolo Piccioli.

Priyanka mengenakan Valentino hot pink dengan model leher rendah, sementara Nick mengenakan setelan abu-abu di atas atasan hitam dan sepatu bot. Fashion stylist selebriti Law Roach menata Priyanka untuk acara tersebut. Busananya menampilkan garis leher yang menjuntai yang memamerkan décolletage-nya, motof logo Valentino, lengan panjang yang menggelembung, siluet figur-skimming yang menonjolkan lekuk tubuhnya, keliman setinggi lantai, dan desain asimetris.

Dia memasangkannya dengan sepatu bot bertumit dengan warna dan motif yang sama dengan busananya. Sebuah tas tangan dari label mewah itu melengkapi penampilannya, ditambah dengan anting-anting hoop emas mungil, cincin pernyataan, kunci bergelombang belah samping, warna bibir mengkilap warna berry, eyeliner bersayap, riasan mata halus, maskara di atas bulu mata, kulit berembun merah, dan alis berbulu.

Sementara itu, Nick melengkapi Priyanka dalam balutan setelan berwarna abu-abu yang menampilkan blazer kerah takik dengan cetakan logo Valentino, lengan panjang, bahu empuk, dan fitting yang disesuaikan. Dia memasangkannya dengan atasan hitam bermotif logo Valentino dan celana lurus abu-abu yang serasi. Sepatu bot Chunky Chelsea, gaya rambut keriting yang disisir ke belakang, dan janggut yang dipangkas melengkapinya.

Pasangan itu bahkan menyajikan momen mesra yang menggemaskan saat mereka saling berpegangan tangan, dengan Nick tidak pernah beranjak dari sisi Priyanka.

Mereka berjumpa dengan aktris Florence Pugh yang mengenakan sweater abu-abunya yang asyik dan gemerlap. Aktris berusia 27 tahun ini memasangkan sweaternya dengan rok tipis yang memukau dan bahkan dompet Valentino yang lebih berkilau untuk acara fashion tersebut.

Selain Priyanka Chopra, nick Jinas, dan Florence Pugh, para tamu lain di barisan depan pertunjukan Valentino adalah Brooklyn Beckham dan Nicola Peltz, Emma Roberts dan bintang Just Like That Nicole Ari Parker.

HINDUSTAN TIMES | JUST JARED

