Cara Mengatasi Peradangan yang Disebabkan Jerawat

TEMPO.CO, Jakarta - Peradangan dan penuaan adalah dua tantangan utama dalam hal jerawat. Seiring bertambahnya usia, pertahanan alami kulit kita menjadi lebih lemah dan kurang mampu memperbaiki dirinya sendiri dan melawan bakteri berkurang, membuatnya lebih mungkin dipengaruhi oleh stresor lingkungan, seperti paparan sinar matahari dan produk yang keras, yang menyebabkan risiko infeksi dan peradangan yang lebih tinggi.

Menurut dokter kulit, Tess Mauricio, peradangan memainkan peran besar dalam jerawat. “Ada banyak penelitian yang menunjukkan peradangan adalah ciri khas jerawat, dan perawatan harus mengatasi peradangan," ujarnya.

Satu studi yang diterbitkan dalam The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology menemukan bahwa seluruh proses jerawat dimulai dengan peradangan pada tingkat sel, dengan tingkat normal sebum dalam oksidasi folikel rambut. Karena bakteri yang diketahui menyebabkan jerawat tumbuh subur di lingkungan dengan oksigen rendah, ia mengembangkan infeksi dan respons peradangan dalam bentuk benjolan bulat dan meradang. Dan itu tidak berhenti di situ.

Peradangan juga dikaitkan dengan kemerahan dan perubahan warna (atau hiperpigmentasi pasca inflamasi), serta jaringan parut, yang terjadi akibat jerawat, menurut Dr. Mauricio. Ditambah seluruh poses penuaan pada kulit.

Cara mengatasi peradangan dan jerawat

Peradangan dan jerawat berjalan beriringan, jadi penting untuk mengatasi keduanya secara terpisah dan bersama-sama. “Tujuan utama untuk kulit berjerawat adalah untuk menghindari segala sesuatu yang bersifat komedogenik, atau penyumbatan pori, dan untuk menghindari pengupasan kulit,” kata Sarah Brown, CEO dan pendiri merek perawatan kulit organik, Pai.

Dr. Maurico setuju, menjelaskan bahwa meskipun menambahkan minyak ke kulit berminyak atau berjerawat mungkin terdengar kontra-intuitif, itu penting. “Produk yang menghilangkan minyak alami pada kulit sebenarnya dapat meningkatkan aktivitas kelenjar minyak,” katanya.

Penting juga untuk dicatat bahwa beberapa produk tidak tercampur dengan baik dan dapat memperburuk jerawat dan pembengkakan Anda. “Beberapa toner dan produk dengan asam glikolat tidak boleh digabungkan dengan benzoil peroksida dan retinol, terutama pada kulit sensitif, karena bisa terlalu mengeringkan dan dapat menyebabkan peradangan kronis dan iritasi kulit,” kata Dr. Maurico,.

Dia menambahkan bahwa orang yang mengalami peradangan dan jerawat harus dijauhi dari produk berbahan dasar minyak yang tebal, riasan berbahan dasar minyak yang berat, dan bahkan tabir surya tertentu.

Jika kulit Anda sensitif atau peka, Brown menyarankan untuk mengurangi rutinitas Anda hanya pada hal-hal mendasar; pembersih dan pelembab yang lembut. Dia juga menyarankan untuk tidak mengubah rutinitas Anda terlalu drastis dan yang pertama dan terpenting memastikan pembersih yang Anda gunakan adalah yang tepat untuk Anda. "Singkirkan apa pun yang berbusa dan bebas alkohol — dan itu berarti tidak ada tisu," katanya. "Seka mengupas kulit dan membuatnya terasa kering dan kencang."

Sejauh memerangi peradangan di seluruh tubuh, tidak hanya untuk jerawat, Dr. Mauricio menyarankan untuk mempertahankan gaya hidup sehat yang berfokus pada olahraga teratur dan protokol makanan anti-inflamasi seperti diet Mediterania.

