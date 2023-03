Avril Lavigne Bergaya Monokrom dengan Statement Tee di Paris Fashion Week 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Avril Lavigne menunjukkan emosinya melalui pilihan busananya. Tak lama setelah memutuskan pertunangannya dengan Mod Sun, dan sehari setelah dia berbicara tentang perpisahan yang tiba -tiba di media sosial) wanita berusia 38 tahun itu menghadiri acara Courrèges di Paris Fashion Week, di mana dia duduk di barisan depan di sebelah Lisa Rinna. Dia tampil bergaya monokrom dengan kaus yang membuat pernyataan literal.

T-shirt koleksi Vetements itu bertuliskan "I'm not doing s... today" dengan baris teks lain di bawahnya mengatakan "Mission Accomplished" dan tanda centang hijau. T-shirt itu dilapisi dengan trench coat wol hitam sepanjang lantai dan memasangkan tampilan dengan sepatu bot hitam setinggi paha dan dompet hitam yang serasi.

Namun, dia tidak berhenti membuat pernyataan dengan statement tee. Dalam sebuah unggahan di Instagram penyanyi itu berpose di depan berbagai latar belakang kota Paris termasuk patung marmer, di jalanan dan sambil melangkah keluar dari mobil.

Avril Lavigne di Paris Fashion Week. Instagram.com/@avrillavigne

Dalam foto -foto itu, Avril Lavigne mengenakan blazer Vetements yang bertuliskan "Hidden Message" Blazer yang disulam dengan frasa termasuk "be patient," "good things need time," "be yourself" "Unbreak My Heart," "trust your instinct", "every day is a chance to be better," dan "every day is a gift that's why they call it the present."

Awal pekan ini, Mod Sun, mengungkapkan tentang pertunangan keduanya yang berakhir di Instagram. “Dalam 1 minggu seluruh hidup saya benar-benar berubah,” tulis rapper yang bernama asli Derek Ryan Smith. “Aku hanya tahu ada rencana untuk itu semua. Aku akan tetap mengangkat kepalaku + selalu mendengarkan hatiku, bahkan saat hatiku hancur .”

Avril Lavigne dan Mod Sun bertunangan di Paris pada Maret 2022. Saat itu, Mod Sun mempersembahkan Avril cincin berlian berbentuk hati dari XIV Karat yang diukir dengan nama mereka. Pasangan itu kemudian merayakan pertunangan mereka dengan pesta bertema Paris yang punky.

PEOPLE | PAGE SIX

