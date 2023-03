Gigi Hadid Ganti Pakaian 6 Kali dalam Satu Hari untuk Promosi Next in Fashion

TEMPO.CO, Jakarta - Gigi Hadid melintasi Kota New York untuk tampil di berbagai acara bincang-bincang mempromosikan acara barunya di Netflix, Next in Fashion. Mengingat acara ini adalah tentang menavigasi dunia mode kelas atas, Hadid mengenakan penampilan penuh gaya untuk tur persnya. Cukup mengesankan, dia mengenakan enam ansambel berbeda, dengan beberapa karya dan siluet terbaik musim ini.

Dengan bantuan stylist Elizabeth Sulcer, Hadid memakai beragam gaya mulai dari jaket moto kulit hingga sarung tangan rajut opera. Supermodel ini pertama kali terlihat di Good Morning America dalam busana Valentino yang soft, mencakup atasan sweater lengan pendek abu-abu, rok berhias bunga, dan sarung tangan rajut sepanjang siku yang serasi. Di kenakan Hadid, ternyata sarung tangan opera bisa kasual.

Untuk sesi foto di Times Square, dia kemudian mengubah gayanya dengan tampilan vampy serba hitam yang terdiri dari jaket bomber dan legging lateks. Potongan-potongan itu berasal dari Saint Laurent, Mugler, dan The Frankie Shop.

Pakaian Hadid berikutnya hari itu lebih halus dan profesional. Dia mengenakan setelan celana pendek krem dari koleksi musim gugur 2023 Brandon Maxwell, dipasangkan dengan sepatu hak warna. Dia berganti lagi menjadi kaus putih KidSuper yang dipotong dan celana jeans longgar yang keren.

Hadid mengakhiri penampilannya yang berkarakter dengan jaket kulit yang dilengkapi dengan penutup kepala dan legging oleh Alexandre Vauthier Couture untuk rekaman The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Setelah itu dia memakai gaun "eye print" Alexander McQueen dari musim semi 2023.

Penampilan Gigi Hadid sangat mengesankan dengan enam kali pergantian pakaian dalam sehari. Tak ada satu item pun yang dipakai berulang, semua sama sekali berbeda.

