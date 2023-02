Raisa Tampil dengan 9 Gaya Berbeda saat Konser di GBK

TEMPO.CO, Jakarta - Raisa baru menggelar konser tunggal di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 25 Februari 2023. Penyanyi berusia 32 tahun itu mencetak sejarah sebagai perempuan penyanyi pertama yang menggelar konser tunggal di stadion tersebut.

Karena ini bersejarah, Raisa dan tim yang bekerja yang balik layar ingin menjadikan konser ini selalu dikenang penggemarnya. Raisa tampil maksimal tak hanya lewat suara dan aksi panggung, tapi juga busana dan makeupnya.

Untuk konser ini, Raisa tampil dalam 9 look dengan bantuan fashion stylist Vannie Astecat. Astecat yang menjadi fashion stylist Raisa sejak 2015 ini tahu betul apa yang mesti disiapkan untuk konser bersejarah tersebut. Dia menggandeng dua desainer, Harry Halim dan Wiki Wu dengan Wu5 Prive.

Penyanyi Raisa tampil pada konsernya yang bertajuk Raisa Live In Concert di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 25 Februari 2023. Pada konser tersebut Raisa membawakan sejumlah lagu diantaranya Biarkanlah, Serba Salah, dan Pergilah. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Dalam unggahannya di Instagram, Astecat menampilan beberapa potret Raisa dalam gaya yang berbeda-beda. Dia juga mengungkap kisah di balik layar penampilan konser Raisa malam itu. Menurut dia, sejak awal dia memikirkan look fashion yang tepat untuk konser itu tanpa harus mengulang penampilannya terdahulu, termasuk warna dan metarialnya. Keluarlah ide untuk menggunakan warna-warna gemstone dalam setiap look konser.

“Dan aku merencanakan kita pakai warna paling bold dulu diawal segment kemudian makin turun warnanya, kemudian warna warni, lanjut ke soft color dan ditutup dengan look santai dengan kaos merchandise @juni_goods yang di glam up,” tulis dia dalam keterangan. Juni Goods merupakan brand fashion yang di bawah Juni Records, perusahaan rekaman yang didirikan Raisa.

Momen bersyukur Raisa usai menuntaskan konser solonya di Stadion Gelora Bung Karno, Sabtu, 25 Februari 2023/Foto: Instagram/Raisa

Fashion Raisa serasi dengan visual yang ditampilkan animator Isha Hening yang mendesain tampilan panggung konser.

Astecat mengatakan dia meminta Harry Halim dan Wiki Wu untuk menciptakan look yang tidak bisa ditebak penonton, misalnya dengan mixed fabric dan element yang berbeda-beda dalam tiap look-nya.

“Bangga bangettt dengan yaya yang dulu semua serba terserah untuk urusan fashion, sekarang udah bisa mengungkapkan apa yang dia mau apa yang dia nyaman, walau awalnya juga bilang terserah aku,” tulis Astecat.

Wiku Wu mengatakakan menyiapkan delapan look dalam gaya berbeda, mulai dari trench coat chic hingga ladyboss street wear glam, dari girly latex sweetheart hingga Dewi Yunani. Dari seorang gadis sekolah muda menjadi seorang superstar yang menjadi ibu dari seorang putri.

Wiki Wu menyiapkan delapan look untuk konser Raisa di GBK pada Sabtu, 25 Februari 2023 (Instagram/@wikiwu5)

"Variasi gaya ini mewakili berbagai tahapan perjalanannya. Karena acaranya adalah tentang 'Kisahnya dalam menciptakan Sejarah.'" tulis Wiki dalam unggahannya di Instagram.

Selain menyiapkan 9 look untuk Raisa, dia juag menyiapkan 7 look buat 7 personel band dan 5 backup singer, 2 look untuk dancer, dan 2 look untuk 20 orang choirs.

Tampilan glamor Raisa di panggung juga tak lepas dari makeupnya. Untuk konser ini, dia mempercayakan riasan wajahnya kepada makeup artist Bubah Alfian yang membuat tampilan flawless dengan mata yang lebih bold.

