Courteney Cox Raih Hollywood Walk of Fame, Jennifer Aniston dan Lisa Kudrow Kompak Berbaju Hitam

TEMPO.CO, Jakarta - The Hollywood Chamber of Commerce menghormati aktor, produser, dan sutradara, Courteney Cox dengan bintang Hollywod Walk of Fame ke 2.750 pada hari Senin, 27 Februari 2023, di mana teman-teman lamanya Jennifer Aniston dan Lisa Kudrow memberi penghormatan kepada persahabatan mereka selama beberapa dekade dalam pidato bersama.

Ketiganya, serasi berbusana hitam. Courteney mengenakan atasan dan rok lipit glittery senada, serta blazer hitam berkancing. Dia melengkapi penampilannya dengan sepatu boots runcing hitam, serta aksesori kalung dan anting hoops. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai dan bergelombang, sedangkan makeup-nya nampak sederhana.

Jennifer Aniston mengenakan atasan kemeja hitam dan straight pants senada. Dia melengkapi penampilannya dengan strappy heels hitam dan coat panjang. Sementara Lisa Kudrow mengenakan trench coat hitam, celana panjang, dan sepatu boot heels hitam berbahan suede.

Dalam pidato penghormatannya, Jennifer dan Lisa merasa terhormat dan bangga dengan pencapaian sahabatnya itu.

"Berteman dengan Courtney adalah menjadi keluarga dengan Courtney, dan dia bertanggung jawab untuk semua itu," lanjut Jennifer. "Sejak awal ketika kami bertemu dengannya, dia langsung inklusif, hangat, penuh kasih, tertarik pada segala hal tentangmu. Dan aku benar-benar gugup bertemu dengannya karena aku adalah penggemar berat."

Lisa Kudrow menambahkan bahwa Courteney selalu berpesanuntuk saling mendukung dan saling mencintai dan bahwa aktor perlu saling mendukung dan mencintai.

Dalam unggahan Instagram-nya, Jennifer juga mengunggah foto lama dari adegan serial Friends saat mereka berpelukan. "Sangat bangga dengan teman kita Courteney Fox hari ini. Aku mencintai wanita ini dengan segenap hati dan jiwa. Aku dan Lisa Kudrow sangat bangga bisa merayakan pencapaiannya yang membanggakan," tulis Jennifer dalam keterangan unggahanya.

Courteney Cox mendapatkan pengakuan internasional sebagai Monica Geller di sitkom pemenang Emmy, yang berlangsung selama 10 musim.

"Teman -teman mengajari saya pentingnya persahabatan dan benar -benar bertahan bersama. Persahabatan ini berada pada waktu yang paling penting dalam hidup saya, dan kami mengalami begitu banyak hal bersama," katanya. "Dan itu hanya mengajari saya tentang berada di sana untuk satu sama lain. Sangat menyenangkan bekerja dengan orang -orang yang bisa saling mendukung. Semua orang menginginkan yang terbaik untuk semua orang. Tidak ada kecemburuan, hanya, 'Mari kita buat pertunjukan terbaik yang kita bisa, dan mari kita saling mendukung di dalam.'"

