Kim Kardashian Kesulitan Naik Tangga saat Pakai Rok Dolce & Gabbana

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian menghindari momen yang berpotensi bencana di Milan Fashion Week. Wanita 42 tahun itu, berjuang menaiki tangga di acara fashion show Dolce & Gabbana hari Sabtu, 25 Februari 2023, saat ia mengenakan gaun vintage merah permata yang telah ia dekonstruksi menjadi busana dua potong.

"Putaran kedua. Ayo," katanya ketika dia mencoba menaiki tangga dalam video yang sudah kedaluwarsa dari Instagram Story penata rambut Chris Appleton, yang dibagikan oleh Page Six.

Chris Appleton mendukungnya dari belakang, dengan memberi tahu Kim. "Ayo, Nak. Kamu dapat melakukanya."

Kim menjelaskan dalam video di belakang panggung kepada Vogue, bahwa busana Dolce & Gabbana itu dibuat sekitar tahun 1994 dan awalnya adalah gaun panjang. Dia juga menjelaskan bahwa mereka sedikit memodernkannya, dan membuatnya menjadi dua potongan.

Penampilannya dilengkapi dengan tas tangan mini yang dibuat dari bahan yang sama,. Kim menambahkan bahwa dia memiliki versi yang dibuat untuk putrinya North West dan Chicago, yang akan membuatnya terlihat seperti ibu terbaik yang pernah ada.

Pemilik SKIMS mengatakan dia juga berharap anak-anaknya akan mengenakan gaun itu suatu hari nanti, setelah itu masuk ke arsip Dolce & Gabbana setelah pertunjukan fashion show hari Sabtu.

"Saya harap anak-anak saya ingin memakainya suatu hari nanti. Saya harap North dan Chicago, mereka bisa memakai ini ke prom, mereka bisa memakai ini ke sekolah dansa formal, mereka bisa memakainya ke apapun yang mereka mau," tambah Kim. "Mereka bisa memakainya saat clubbing malam. Aku tidak akan pelit dengan arsip Dolce-ku."

Selain Kim, anggota keluarganya yang lain juga memiliki masalah menaiki tangga saat mengenakan gaun dari rumah mode Italia itu. Pada Mei 2022, Kendall Jenner terekam dalam video berjuang untuk menaiki tangga batu bata saat berada di Portofino, Italia, untuk pernikahan mewah saudara perempuannya Kourtney Kardashian dan Travis Barker.

Dalam klip lucu yang dibagikan oleh adik perempuan Kendall, Kylie Jenner, pemilik 818 Tequila, menaiki tangga tua dengan gaun ketat Dolce & Gabbana yang memiliki siluet putri duyung dan sandal. Kylie pun tertawa histeris saat merekamnya.

September lalu, Kim juga berjuang untuk menaklukkan tangga lain, saat dia mengenakan gaun payet perak Dolce & Gabbana. Saat itu, pendiri Skkn harus melompati tangga untuk masuk ke after-party.

Kim Kardashian baru-baru ini bekerja sama dengan Dolce & Gabbana untuk membintangi kampanye iklan Musim Semi 2023 mereka, memodelkan serangkaian gaya yang dia kurasi untuk koleksi dengan rumah mode. Dalam foto beruap yang diambil oleh duo Mert & Marcus, alumni "Keeping Up With the Kardashians" itu terlihat santai dalam beberapa penampilan, termasuk setelan macan tutul dan bodysuit korset.

