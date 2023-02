8 Makanan Terbaik untuk Kulit Sehat dan Glowing

TEMPO.CO, Jakarta - Ada beberapa makanan yang kaya akan nutrisi tertentu yang dapat membuat kulit sehat dan bercahaya. Faktanya, kulit adalah organ terbesar tubuh manusia dan berfungsi sebagai penghalang antara tubuh dan lingkungan sekitarnya, jadi sangat penting untuk menyediakan berbagai nutrisi melalui makanan.

Menurut ahli diet Dawn Jackson, makanan yang Anda makan, dan gaya hidup dapat terlihat langsung pada kulit. "Kesehatan kulit Anda dapat menjadi ciri kesehatan batin. [Anda] mendapatkan kulit yang benar-benar baru setiap 40 hingga 56 hari, dan bahan penyusun kulit baru itu berasal dari makanan yang [Anda] makan. Jadi jika [Anda] menginginkan kulit yang sehat, salah satu faktor utamanya adalah kualitas pola makan [Anda]," ujarnya.

Baca Juga: 10 Penyebab Kulit Jari Mengelupas

Kulit yang sehat terhidrasi dengan baik dan mempertahankan lapisan pelindung terhadap kuman. Merawat kulit Anda dengan mengoleskan tabir surya, membersihkan dengan benar, dan menjaga rutinitas perawatan kulit berperan besar dalam kesehatan kulit, begitu juga dengan pola makan Anda. Anda mungkin menghabiskan banyak uang untuk kosmetik, tetapi abaikan fakta bahwa diet adalah komponen kunci kesehatan kulit. Glowing menyiratkan kulit cerah, bercahaya, dan subur, dan ada cara yang lezat dan kaya nutrisi untuk mencapai tujuan ini.

X

Ada banyak cara nutrisi dapat mempengaruhi kulit. Seiring bertambahnya usia, kadar hormon bergeser, kadar kolagen menurun, dan laju pembaruan dan perbaikan kulit menurun. Bergantung pada paparan sinar matahari Anda, penuaan dapat berlanjut, meningkatkan jumlah spesies oksigen reaktif, menurunkan produksi asam hialuronat, dan meningkatkan peradangan. Memilih makanan yang mengandung nutrisi tertentu penting untuk meningkatkan kesehatan kulit yang optimal. Berikut delapan makanan padat nutrisi yang menurut penelitian terbukti bermanfaat bagi kesehatan kulit.



1. Mentimun

Kunci kulit bercahaya adalah hidrasi. Asupan air sangat penting, karena kulit merupakan cerminan langsung dari tingkat kelembapan tubuh. Makanan kaya air, atau makanan yang memiliki kandungan air tinggi, adalah cara terbaik untuk 'mengonsumsi air Anda'. Mentimun adalah contoh yang sangat baik, karena mengandung 95 persen air.

2. Tiram

Baca Juga: 8 Dampak Buruk Alkohol pada Wajah dan Kulit

Tiram adalah sumber seng dan mineral lainnya (zat besi, selenium, tembaga, dll.) Yang sangat baik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil di dalam tubuh. Mineral kecil namun perkasa ini adalah kunci untuk meningkatkan kekebalan dan melawan peradangan.

Seng diperlukan untuk menjaga pertahanan kulit terhadap infeksi dan mempercepat penyembuhan luka. Dari semua makanan, tiram mengandung seng paling banyak per porsi. Pilihan kaya mineral lainnya: kacang-kacangan dan biji-bijian, lentil, dan buncis

3. Alpukat

Lipid (kata lain untuk lemak) adalah bagian penting dari kulit dan berperan dalam menjaga fungsi penghalang dan struktur membran, mendorong perbaikan, dan mencegah penuaan. Salah satu makanan sehat mengandung lemak yang sangat baik untuk kesehatan kulit adalah alpukat.

"Alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal bersama dengan vitamin A dan C, yang penting untuk menjaga jaringan yang kuat dan mencegah kekeringan kulit," kata ahli diet, Bonnie Taub-Dix. Pilihan lain yang mengandung lemak sehat seperti kacang-kacangan dan biji-bijian, minyak zaitun, dan ikan berlemak

4. Ikan salmon

Asam lemak, seperti omega-3, juga dapat mengurangi peradangan dan memberikan perlindungan anti penuaan. Salmon adalah makanan yang bagus untuk membuat kulit bercahaya, karena mengandung asam lemak omega-3 penambah kulit, serta protein.

“Ikan dan makanan yang kaya asam lemak omega-3 membantu menjaga kolagen dan menjaga kekencangan kulit,” kata Taub-Dix. “Omega-3 ini tidak hanya baik untuk kulit Anda, tetapi juga menyehatkan jantung.”

Pilihan kaya omega-3 lainnya adalahkenari, biji chia, dan biji rami.

5. Kaldu tulang

Kaldu tulang mungkin merupakan minuman yang trendi, tetapi dikemas dengan asam amino (bahan penyusun protein), serta kolagen.

Sementara semua jenis protein menyumbangkan asam amino, satu jenis protein sangat penting untuk kesehatan kulit. Kolagen ditemukan dalam jumlah besar di dalam tubuh. Kolagen memberikan dukungan struktural untuk berbagai jaringan dalam tubuh, termasuk kulit, tulang rawan, tendon, tulang, dan jaringan ikat. Pilihan kaya protein lainnya: telur, lentil, dan kacang-kacangan

6. Kenari

Dengan banyak protein, lemak sehat, dan vitamin E, kenari sangat bermanfaat untuk kulit. Kenari mengandung bentuk spesifik vitamin E yang disebut gamma-tocopherol, yang telah terbukti mendukung regenerasi kulit dan mencegah kerusakan kulit. Kacangnya yang enak juga menyediakan banyak omega-3, yang sangat cocok untuk mereka yang tidak suka ikan berlemak. Pilihan kaya vitamin E lainnya adalah biji bunga matahari, almond, dan bayam

7. Stroberi

Berries, seperti blueberry dan stroberi, adalah makanan kaya antioksidan yang sangat baik. Antioksidan melakukan persis seperti namanya: melawan oksidasi. Sederhananya, oksidasi menyebabkan kulit menua. Banyak kosmetik mengandung antioksidan seperti vitamin E dan vitamin C yang dapat Anda aplikasikan secara topikal pada kulit Anda, namun makanan juga dapat bekerja dengan cara yang sama dari dalam tubuh. “Vitamin C membantu meningkatkan pembentukan kolagen dan mengurangi efek radikal bebas, membantu menjaga kekencangan dan keremajaan kulit,” kata Taub-Dix, R.D. "Stroberi menyediakan vitamin C sekaligus memasok serat, dengan lezat."

Makanan yang mengandung antioksidan juga sangat bermanfaat untuk memastikan Anda menuai manfaat dari pejuang oksidasi ini luar dalam. Beberapa bukti menunjukkan bahwa stroberi dapat mengurangi kerusakan akibat sinar UV dan mengurangi peradangan.

8. Paprika merah

Dalam hal mengidentifikasi makanan kaya vitamin C, jeruk adalah jawaban yang paling umum. Namun, satu porsi 1/2 cangkir paprika merah mengandung 106 persen dari nilai vitamin C harian yang direkomendasikan, sedangkan satu jeruk ukuran sedang hanya menyediakan 78 persen. Vitamin C diperlukan untuk produksi kolagen, metabolisme protein, dan penyembuhan luka. Ini juga bertindak sebagai antioksidan, melawan radikal bebas dan mengurangi peradangan.

Menerapkan kelompok makanan padat nutrisi ini ke dalam diet Anda bisa jadi mudah dan enak. Ada berbagai sumber untuk setiap nutrisi, sehingga Anda dapat menemukan pilihan yang Anda sukai dan memenuhi kebutuhan nutrisi Anda seperti salad atau smothies.

Secara umum, semua makanan cocok dengan pola makan yang sehat dan seimbang, kecuali jika Anda memiliki keterbatasan atau alergi tertentu. Konon, ada beberapa jenis makanan dan cara memasak yang mungkin tidak bermanfaat bagi kulit Anda. Termasuk gorengan, potongan daging berlemak, makanan tinggi gula dan olahan, makanan kaya sodium (daging olahan) dan pemanis buatan.

Beberapa makanan, seperti produk susu atau makanan yang mengandung kedelai, juga dianggap mengganggu kesehatan kulit, namun penelitian tidak meyakinkan. Selain itu, alkohol dan tembakau juga merupakan dua hal yang harus dihindari. Zat ini menurunkan tingkat hidrasi pada kulit dan dapat meningkatkan penuaan.

SHAPE

Pilihan Editor: 4 Hal yang Perlu Dilakukan untuk Mencegah Kulit Kering

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.