Cate Blanchett Daur Ulang Gaun Armani Prive 2014 untuk Dipakai di SAG Awards 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Seperti acara penghargaan sebelumnya, Cate Blanchett membuat pernyataan di SAG Awards 2023, Minggu 26 Februari 2023. Dia memilih menggunakan kembali gaun yang pernah dipakai sebelumnaya.

Aktris Tár itu, kali ini mengenakan "iterasi ketiga" dari gaun renda hitam Giorgio Armani Privé yang dia dipakai ke Golden Globes 2014 dan ke Festival Film Cannes 2018.

Gaun yang sangat detail ini awalnya dibuat dari kain tipis dan renda halus dengan leher tinggi dan lengan cap; tampilan terbaru memasukkan renda ke dalam korset payet hitam dengan rok pas dan lengan dipotong di sepanjang pola renda. Dia memilih bob panjang bergelombang romantis dan riasan kemerahan untuk mengimbangi getaran gaun yang sedikit edgy.

Stylist-nya Elizabeth Stewart memposting foto sang bintang sebelum menghadiri SAG Awards 2023, termasuk bidikan tampilan belakang gaun asli yang terbuka. Untuk tampilan gaun yang dipakai Cate saat menghadiri Festival Film Cannes pada tahun 2018, dia tidak mengubah gaun itu sendiri tetapi mengubah suasananya dengan menarik rambutnya menjadi sanggul dengan belahan tengah dan mengenakan anting-anting besar yang menjuntai.

Detail gaun vintage Armani Prive yang dipakai Cate Blanchett di SAG Awards 2023. Instagram.com/@elizabethstewart1

Komitmen Cate Blanchett dan fashion berkelanjutan

Cate Blanchett sebelumnya telah menyatakan komitmennya untuk berpakaian berkelanjutan, dan ini bahkan bukan pertama kalinya tahun ini dia memakai kembali busana yang menonjol dari sejarah karpet merahnya.

Saat berada di acara British Academy of Film and Television Award di London akhir bulan ini, Cate, yang memenangkan aktris terkemuka terbaik untuk perannya sebagai Lydia Tár di Tár, mengenakan gaun yang familiar saat dia berjalan di karpet merah "Oscar Inggris". Dia memilih gaun Maison Margiela serba hitam yang awalnya dia kenakan ke Oscar pada tahun 2015, tetapi dia menatanya dengan cara baru.

Di BAFTA, Cate Blanchett merombak ulang gaun itu agar memiliki bahu yang lebih menonjol dan pinggiran kasar di bagian lengan dan keliman, dan memasangkannya dengan kalung mutiara Louis Vuitton yang mewah yang terdiri dari mutiara dua warna dan menjulur ke bahu kirinya. Dia juga mengenakan pita biru sebagai simbol untuk Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana dia sebagai Goodwill Amnassador.

Gaya gaun ini berbeda dari tampilan aslinya. Gaun itu tanpa lengan dan diberi aksesori dengan kalung pernyataan pirus klasik pertengahan 2010-an dari Tiffany & Co. dan cltuch hitam kecil untuk melengkapi tampilan. Namun, kedua kali, aktris melengkapi pakaian edgy-chic dengan updo yang elegan.

Awal bulan ini, pemenang Oscar mengenakan tampilan Alexander McQueen biru elektrik ketika dia menghadiri Penghargaan Film Lingkaran Kritikus London. Untuk upacara tersebut, dia mengenakan blazer hitam dengan lengan sutra biru elektrik yang over-the-top. Dia pertama kali memakai busana itu di pemutaran perdana Where'd You Go, Bernadette di New York City pada tahun 2019 sebelum memakainya lagi awal bulan ini.

Dan pada bulan November, dia mendapatkan Penghargaan Gubernur dengan mengenakan gaun Alexander McQueen yang pertama kali dikenakan pada Festival Film Venesia 2020.

Cate Blanchett dan penata gayanya Elizabeth Stewart pertama kali menyatakan niat mereka untuk menggunakan kembali beberapa hit terhebatnya di tahun 2020, ketika dia tampil dengan gaun Esteban Cortezar yang sebelumnya dia kenakan lima tahun sebelumnya. "Dalam kata-katanya, Hal-hal indah bisa muncul dari keberlanjutan!" Stewart sebagian menulis tentang inisiatif mode mereka.

