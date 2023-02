Debut Cara Delevingne di SAG Awards 2023 Tampil Edgy Pakai Jumpsuit

TEMPO.CO, Jakarta - Cara Delevingne pertama kali menghadiri SAG Awards 2023. Untuk debutnya di acara penghargaan, model-aktris, 30 tahun itu mengenakan jumpsuit lengan panjang Carolina Herrera.

Jumpsuit hitam yang mengesankan itu memiliki garis leher rendah yang dihiasi dengan applique kroset besar. Karya desainer, yang diambil dari koleksi Musim Gugur / Musim Dingin 2023 yang baru saja debut, juga menampilkan rok lebar dan bervolume dramatis yang dipamerkan sang bintang di atas karpet.

Cara Delevingne, yang dinominasikan untuk busana terbaik dalam serial komedi sebagai bagian dari pemeran acara hit Hulu Only Murders in the Building, melengkapi penampilannya dengan sandal platform Casadei satin hitam dan sekitar satu trilyun karat berlian De Beers, kalungnya saja seberat 74,73 karat!.

"Sangat senang bisa menghadiri SAG Awards pertamaku malam ini sebagai bagian dari nominasi pemeran @onlymurdershulu!!" tulisnya di Instagram sambil membagikan cuplikan penampilannya.

Menjelang acara tersebut, ia juga membuka Instagram Stories-nya dengan tampilan di balik layar tentang persiapan kecantikannya, termasuk perawatan wajah mewah dengan Dior Beauty dan ahli kecantikan selebriti Sarah Akram. Alis yang tebal dan bibir merah yang semarak menjadi fokus tampilan makeup-nya.

Cara Delevingne tidak asing dengan membuat pernyataan mode yang berani di acara karpet merah. Beberapa bulan yang lalu model berjalan di karpet merah di sesi pemotretan Fremantle sebagai bagian dari MIPCOM 2022 di Cannes, Prancis, mengenakan minidress hitam yang mengalir dengan garis leher dan cutout yang manis. Dia memasangkan tampilan dengan sepatu hak hitam dengan detail manset pergelangan kaki dan perhiasan halus.

Sedangjan untuk makep-nta, dia menjaga tetap sederhana tetapi glamor dengan lipstik nude dan pipi kemerahan. Bintang The Only Murders in the Building memilih gelombang lembut di rambutnya, memberinya tampilan yang mudah untuk melengkapi gaunnya yang berangin.

Delevingne juga mengenakan tampilan serba hitam terakhir kali dia tampil di karpet merah, selama Paris Fashion Week terakhir di bulan September.

Setelah melewatkan acara New York Fashion Week di awal bulan untuk menghormati koleksinya dengan mendiang desainer Karl Lagerfeld, Cara Loves Karl, dia hadir di pesta Paris Fashion Week untuk merayakannya.

Untuk menandai kesempatan itu, Cara mengenakan blazer tuksedo kebesaran yang disilangkan dengan belt yang bertuliskan nama mendiang desainer dan alamat atelier. Lipstik merah dan sepatu bot hitam setinggi paha melengkapi penampilannya.

Cara Delevingne mengumumkan koleksinya pada bulan Agustus. Dia mengatakan kepada Vogue pada saat itu bahwa dia tidak ingin potongan-potongan itu dibatasi oleh norma gender.

"Saya tidak pernah mengerti bagaimana kita bisa mendefinisikan pakaian dengan jenis kelamin," katanya. "Penting bagi saya bahwa koleksinya tidak hanya uniseks, tetapi tanpa gender."

Dia telah mengerjakan kolaborasi ini selama beberapa tahun. "Saya benar-benar percaya [Karl] akan sangat bangga dengan apa yang telah kami buat dan bagaimana kami membuatnya - tanpa menentukan siapa yang harus mengenakannya, membiarkan orang tersebut menentukan seperti apa mode itu sebenarnya, ujarnya.

PEOPLE

