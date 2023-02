Sharena Delon Bagi 3 Tips Menemukan Personal Style

TEMPO.CO, Jakarta - Personal style menampilkan apa yang terbaik dan cocok untuk seseorang. Namun bukan berarti Anda harus terlihat dengan gaya yang sama setiap harinya. Aktris dan influencer Sharena Delon mengatakan memiliki personal style bagaimana membangun penampilan, mengekspresikan diri dan karakter yang ingin ditampilkan melalui pakaian.

"Kalau sudah ketemu personal style-nya jadi lebih mudah saat berbelanja, karena sudah tahu jenis dan model pakaian saat belanja pakaian, enggak buang banyak waktu," ujarnya di Bincang Shopee 3.3 Grand Fashion Sale, yang digelar secara virtual, Kamis 23 Februari 2023.

Menurut Shareena, banyak yang berpikir tampil stylish terlalu berlebihan, membuang waktu dan tenaga. "Sebenarnya enggak juga, mix and match outfit itu kalau kita bisa tahu personal style sendiri semuanya jadi lebih mudah," tambahnya.

Dia mencontohkan personal style-nya dengan busana basic, seperti atasan polos, celana polos, celana pendek atau t-shirt sudah membuatnya nyaman. Ketika ingin tampil lebih stylish bisa menambahkan statement pieces. "Misalnya sepatu boots, earring atau apa pun itu semakin terlihat baik ketika merasa nyaman dengan yang aku pakai," ujarnya.

Jika Anda masih bingung tentang gaya dan cara berbusana, tak perlu khawatir, Sharena membagikan beberapa tips menemukan personal style berikut ini.

1. Mengenali postur tubuh

"Mungkin tipsnya yang paling penting kenali postur tubuh kita sendiri, karena setiap orang postur tubuhnya beda. Pasti ada lah mereka tau nyamannya di mana, enggak nyamannya di mana itu ngaruh banget sama pakaian yang akan ktia pilih," ujar ibu dua anak ini.

Sharena menjelaskan untuk dirinya sendiri, dia selalu merasa pinggulnya besar dan bagian tubuh atasnya lebih panjang. Untuk mensiasatinya dia memilih celana dengan cutting highwaist. "Ini supaya kaki ku dilihat lebih tinggi dari upper body aku. Atasannya crop top supaya bisa exchange rate di pinggangku instead of my hip, nah itu kan beda-beda setiap orang punya level kenyamanan dengan tubuhnya masing-masing," tambah Sharena.

2. Cari inspirasi dari berbagai sumber

Kedua setelah mengetahui apa kelebihan dan kekurangan bentuk tubuh, Anda bisa mencari inspirasi gaya dari berbagai sumber. Misalnya dari orang di sekeliling Anda yang memiliki bentuk tubuh atau karakter yang mirip dengan Anda. "Kalau memang kamu suka dan memang nyaman dengan gaya itu contek aja langsung kalau masih sesuai dengan karakter kamu, kalau enggak cocok adjust part yang menurut kamu sesuai dengan apa yang mau kamu tampilkan," sarannya.

Saat ini sumber inspirasi bisa didapatkan dari mana saja. Misalnya majalah fashion atau sosial media yang paling sering dan mudah diakses siapa saja.

3. Utamakan kenyamanan

Terakhir dan yang paling penting faktor kenyamanan yang paling utama. Ketika Anda nyaman mengenakan sesuatu bisa menumbuhkan kepercayaan diri. "Kita melihat orang lain lalu suka dengan gayanya, tapi pas dipakai, ah enggak deh this is not me dan itu bukan personal style kamu, berarti belum ketemu nih," jelasnya.

Sharena mengatakan untuk dirinya sendiri paling nyaman memakai sesuatu yang simple, seperti sepatu flat. "Mungkin ada yang lebih nyaman pake heels pake rok, atau blouse, itu bukan buat aku, mungkin nyamannya orang lain di situ. Jadi harus nyaman dan percaya diri, auranya pasti dilihatnya jadi lebih enak auranya jadi lebih terpancar," katanya.

Setelah menemukan personal style-nya, Sharena juga kerap berbagi tips-tips untuk menemukan personal style melalui Shopee Affiliates Program. Awalnya banyak pengikutnya di Instagram yang bertanya tentang produk yang dipakai. Dia kemudian membagikan link produk yang dibelinya. "Aku bergabung dengan Shopee Affiliates Program sekitar Januari tahun lalu. Aku sudah merasakan dampak join dengan program ini, aku bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari rumah sambil mengurus anak-anak," katanya.

Sharena Delon juga berbagi tips untuk Anda yang ingin bergabung menjadi Shopee Affiliate. "Tips aku yang baru memulai Shopee Affiliate bikin konten yang relatable sama kamu, something that you like, misalnya suka masak, bisa share alat-alat masak atau alat dapur yang kamu pakai dan suka. Cari passion-nya apa. Karena aku yakin kalau share yang kamu suka dan passion-nya, message jadi tersampaikan dengan baik ke followers dan build trust sehingga pengen pakai produk yang kamu gunakan. Semoga semakin membuka peluang untuk mendapat penghasilan tambaan dan penjualan meningkat untuk pelaku bisnis," tandasnya.

