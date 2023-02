4 Outfit Favorit Reese Witherspoon Pemeran Debby di Film Your Place or Mine

TEMPO.CO, Jakarta - Reese Witherspoon sangat menyukai pakaian karakter yang diperankannya dalam film Your Place or Mine. Dalam film Netflix itu, dia berperan sebagai Debbie, yang memiliki teman bernama Peter, yang diperankan Ashton Kutcher. Debbie dan Peter adalah teman baik dan sangat bertolak belakang. Dia sangat membutuhkan rutinitas dengan putranya di Los Angeles, tetapi dia menyukai perubahan di New York. Ketika mereka bertukar rumah dan tinggal selama seminggu, mereka menemukan apa yang mereka pikir mereka inginkan mungkin bukan yang sebenarnya mereka butuhkan.

Baru-baru ini, Reese memberikan penghargaan untuk penampilan karakternya di Instagram. "Mari kita lihat denim Debbie, lemari pakaiannya membutuhkan tempat di laman Instagram," tulisnya. Dalam postingan berisi empat foto, Reese tersenyum di semua gambar di belakang layar mengenakan item denim yang berbeda, yaitu jaket jeans, rok denim, dan celana jeans berpotongan lurus. Busana kasualnya memadukan blus bermotif bunga, rok maxi bermotif, dan aksesoris praktis seperti sepatu kets putih dan tas selempang kulit, dengan potongan denim.

Aktris dan produser terlihat sangat betah dengan setiap pakaian sehingga mudah untuk salah mengira itu adalah miliknya, tetapi itu adalah karya perancang kostum Sophie De Rakoff. Bahkan aktris Drew Barrymore menyebutnya terlihat lebih muda. "Kenapa kamu terlihat seperti 12 tahun?" tulisnya dan tagar #agingbackwards #benjaminwitherspoon.

Berikut detail outfit karakter Debbie yang diperankan Reese Witherspoon dalam film Your Place or Mine.

1. Jaket jeans dan rok

Gambar pertama di postingan aktris berusia 46 itu menunjukkan dia duduk di tepi pintu trailernya dengan jaket jeans ketat dengan dress bermotif, sepatu kets putih, dan tas kulit coklat.

2. Rok denim

Reese Witherspoon menunjukkan pakaian favorit karakter yang diperankannya, Debbie, dalam film Your Place or Mine. Instagram.com/@reesewitherspoon

Di foto kedua, ibu tiga anak itu mengenakan rok denim high-rise dengan keliman compang-camping serta panel kontras dan bagian tengah bawah. Rok denim itu dipadupadankan dengan blouse bermotif floral dan outer.

3. Rok denim berwarna pink salmon

Reese Witherspoon (kanan) bersama Ashton Kutcher dan penulis/sutradara film Netflix Aline Brosh McKenna. Instagram.com/@reesewitherspoon

Dalam sebuah gambar dengan lawan mainnya Ashton Kutcher dan penulis/sutradara film Netflix Aline Brosh McKenna (yang juga menulis The Devil Wears Prada!), Reese mengenakan rok selutut berwarna pink salmon. Rok denim itu dipadupadankan dengan lagi-lagi blouse bermotif floral dan chunky heels.

4. High-rise jeans

Reese Witherspoon menunjukkan pakaian favorit karakter yang diperankannya, Debbie, dalam film Your Place or Mine. Instagram.com/@reesewitherspoon

Terakhir, Reese Witherspoon terlihat di lokasi syuting di New York City memegang koper, penuh dengan bantal leher pesawat. Dia mengenakan celana jins model high-rise dengan kaki lurus yang dipotong tepat di pergelangan kaki, memamerkan sepasang yang diyakini oleh banyak komentator Instagram adalah Swedish Hasbeens T-Strap High Heels.

