Selena Gomez Unggah Foto Lama Ingin Ubah Gaya Rambut

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez baru saja mengungkapkan bahwa dia memiliki keinginan untuk mengubah tampilannya seperti dulu. Aktris superstar, penyanyi, dan maestro kecantikan baru saja membagikan foto throwback kepada 380 juta pengikut Instagram-nya tentang gaya rambut keriting panjangnya yang lama.

Dalam postingan tersebut, Selena terlihat tanpa makeup dan mengenakan sweter putih dan kuning yang tampak sangat nyaman sambil memamerkan rambut ikal cokelat panjangnya yang membingkai wajahnya. Bintang The Only Murders in the Building memberi caption pada foto throwback dengan pertanyaan untuk para penggemarnya, "Saya menyukai rambut saya saat itu.. haruskah saya melakukannya lagi?"

Baca Juga: Kandungan dalam Udang yang Baik buat Tubuh

Teman-teman dan pengikutnya sangat mendukung untuk kembali dengan gaya rambut keritingnya. Zoe Saldaña dengan antusias mengomentari foto tersebut, "Ya!!!" Sementara banyak penggemar mengomentari pernyataan yang mendukung seperti "Ya girly lakukan lagi" dan "Kamu benar-benar dapat melakukan apa saja."

X

Wanita berusia 30 tahun itu tidak asing kerap mengganti gaya rambut. Awal tahun lalu, bintang itu memotong rambutnya yang panjang dan memulai debutnya dengan gaya lob bergelombang yang segar. "Rambut baru siapa ini," tulisnya dalam keterangan unggahannya.

Kemudian, hanya beberapa hari kemudian, Selena membagikan video ke TikTok yang memamerkan rambut ekstensi panjang, lurus, dan setinggi pinggang yang dia dapatkan hanya untuk perubahan yang menyenangkan. Juga, menambahkan poni yang apik untuk tampilan panjang. Pada tahun 2021, aktris tersebut memutihkan rambutnya menjadi pirang untuk pertama kalinya sejak 2017 ketika dia mengecat rambutnya menjadi emas untuk pertama kalinya.

Foto throwback ini muncul tepat setelah dia membagikan beberapa foto dirinya yang bebas makeup. "Saya," tulisnya singkat pada keterangan unggahannya. Dalam koleksi tiga selfie, Gomez memamerkan rambut ikalnya yang alami, tatanan rambut pendek, dan wajah bebas riasan sambil mengenakan sweter biru di dua foto dan hoodie Champion hitam di foto lainnya. Penampilan alaminya di carousel foto menunjukkan rambut keriting yang disorot secara alami yang terlihat seperti gaya rambutnya di foto throwback, meski terlihat lebih pendek dari beberapa inci yang dia miliki sebelumnya.

Selena Gomez tanggapi perubahan penampilannya

Semua penghargaan atas rambut alami dan kecantikannya muncul setelah pernyataan besar yang dibuat Selena sebagai tanggapan atas orang-orang yang mengejeknya karena kenaikan berat badan dalam beberapa bulan terakhir.

Dalam siaran langsung TikTok yang telah diposting ulang di berbagai platform media sosial, dia membuka tentang bagaimana obat yang dia minum untuk mengobati Lupus menyebabkan kenaikan berat badan dan bahwa dia mempraktikkan self love terlepas dari komentar orang.

"[Saat saya meminumnya, saya] cenderung menahan banyak berat air, dan itu terjadi sangat normal. Saat saya berhenti minum, berat badan saya cenderung turun," dia memulai dalam siaran langsung. "Saya hanya ingin mengatakan dan menyemangati siapa pun di luar sana yang merasa malu atas apa yang mereka alami, dan tidak ada yang tahu cerita sebenarnya."

Selena Gomez kemudia berbicara lebih lanjut tentang pengalamannya dengan citra tubuhnya sendiri. "Bukan model, tidak akan pernah. Dan saya pikir mereka luar biasa, ingatlah. Saya jelas bukan itu. Saya hanya ingin memberi tahu Anda bahwa saya cinta kalian, dan terima kasih telah mendukung saya dan pengertian. Dan jika tidak, pergilah, karena sejujurnya, saya tidak percaya pada mempermalukan orang untuk [tubuh mereka] atau apa pun," ujarnya.

PEOPLE

Pilihan Editor: Selena Gomez Ungkap Efek Pengobatan Lupus saat Bagikan Rutinitas Skincare

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.