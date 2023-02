Cate Blanchett Pakai Gaun Oscar 2015 di BAFTA dan Tunjukkan Dukungan untuk Pengungsi

TEMPO.CO, Jakarta - Cate Blanchett mengenakan gaun lamanya saat menghadiri BAFTA 2023, Minggu 19 Februari 2023. Aktris berusia 53 tahun itu membuat pernyataan dalam pakaian berkelanjutan di EE British Academy Film Awards tahun ini. Untuk upacara tersebut, sang bintang kembali mengenakan gaun gotik Maison Margiela yang ia kenakan ke Oscar 2015. Gaun beludru hitam menampilkan bahu padded yang dilapisi dengan kain berjumbai, potongan lubang kunci tanpa punggung, dan train pendek.

Aktris Tár, yang membawa pulang penghargaan untuk Aktris Terbaik, melengkapi penampilan dengan perhiasan Louis Vuitton, termasuk anting-anting mutiara perak dan kalung berlapis perak dan mutiara putih. Ia juga menambahkan pita biru dari Badan Pengungsi PBB, sebagai simbol solidaritas terhadap pengungsi dan orang terlantar di seluruh dunia. Cate sebelumnya memakai gaun itu dengan kalung pirus yang menonjol, terdiri dari lusinan batu kecil yang disatukan dengan jaring perak.

Penata gayanya, Elizabeth Stewart, menungkapkan detail gaun dan perhiasannya. "Gaun Maison Margiela yang dipakai ulang setelah Cate pertama kali memakainya ke Oscar 2015! Kalung Louis Vuitton ini ini dirancang oleh Francesca Amfitheatrof dan terbuat dari mutiara Tahiti yang dirancang ulang dan turmalin step-cut yang diambil dari desain High Jewelry sebelumnya. Kami menyukai bagaimana kalung ini mengambil pendekatan kreativitas melingkar Louis Vuitton selangkah lebih maju!" tulisnya di Instagram.

Cate Blanchett di BAFTA 2023. Instagram.com/@maisonmargiela

Cate Blanchett sejak lama menunjukkan dukungan pada fashion berkelanjutan di karpet merah. Tak hanya itu dia termasuk di antara sekelompok bintang dan Goodwill Ambassador PBB yang membuat pernyataan di BAFTA 2023. Sehari sebelumnya, Badan Pengungsi PBB mengumumkan bahwa Goodwill Ambassador, Cate Blanchett, aktris Inggris Gugu Mbatha-Raw, mantan perenang Olimpiade Yusra Mardini dan lebih banyak lagi akan mengenakan pita biru pada upacara penghargaan hari Minggu sebagai solidaritas dan dukungan bagi para pengungsi dan orang-orang terlantar di sekitar Dunia.

Organisasi tersebut juga mereferensikan film-film yang dinominasikan The Swimmers, Bad Axe dan Marcel the Shell with Shoes On dalam pernyataannya, mencatat bahwa tema manusia tentang perpindahan, perpisahan, dan kehilangan hadir di banyak film yang dinominasikan pada musim penghargaan ini.

Cate menambahkan pujiannya pada karya-karya ini. "Yang saya sukai dari film adalah caranya menarik kita ke dalam tema manusia yang menarik untuk mengungkap jaringan ikat yang mengikat kita semua. Setiap kali saya bertemu pengungsi - di tempat-tempat seperti Lebanon, Yordania atau Bangladesh, di sini di Inggris, atau di kampung halaman di Australia - yang mengejutkan saya bukanlah "keberbedaan" mereka tetapi berapa banyak kesamaan yang kita bagikan," ujar pemenang Oscar yang menjadi Goodwill Ambassador pada tahun 2016.

PEOPLE | HARPERS BAZAAR

