Makanan untuk Melindungi Kulit dari Efek Buruk Sinar Matahari Layaknya Sunscreen

TEMPO.CO, Jakarta - Paparan sinar matahari dapat menghasilkan efek akut dan jangka panjang. Sekitar 90 persen penuaan kulit disebabkan oleh sinar matahari. Terlalu banyak paparan sinar matahari dapat mempercepat tanda-tanda penuaan dan masalah kulit lainnya. Sinar ultraviolet (UV) mencapai lapisan kulit yang lebih dalam, menyebabkan bintik matahari, pigmentasi, dan penuaan dini. Oleh karena itu, sangat penting untuk melindungi kulit dari sinar UV yang berbahaya.

Penggunaan sun protection factor atau SPF setiap hari dapat melindungi kesehatan dan penampilan kulit dengan mencegah sengatan sinar matahari. Salah satu cara mudah untuk memblokir sinar matahari yang berbahaya adalah dengan mengoleskan tabir surya dengan minimal SPF 30, dan mengoleskannya kembali setiap 2-3 jam.

Namun, ada satu langkah penting yang mungkin terlewatkan dalam rutinitas perlindungan matahari, yakni pola makan atau diet. Diet adalah bagian yang sering diabaikan dari cara kita merawat kulit setelah menjalani rutinitas sehari-hari. Diet memainkan peran penting dalam membantu kulit kita menjadi tangguh dengan memberi nutrisi yang memiliki kualitas SPF.

Geetika Mittal Gupta, pakar kulit dan kosmetik, mengatakan bahwa ada makanan tertentu yang dapat membantu membangun perlindungan matahari alami tubuh. "Mengonsumsi kombinasi makanan padat nutrisi ini setiap hari dapat memberikan lapisan pengamanan ekstra pada kulit. Kacang-kacangan seperti kacang almond adalah pilihan yang tepat pembangkit nutrisi yang juga anti-inflamasi dan membantu kulit pulih dari sinar matahari," kata Gupta, dilansir dari Hindustan Times, Ahad, 19 Februari 2023.

Inilah beberapa makanan untuk mendapatkan dosis nutrisi yang sehat yang dapat membantu melindungi kulit dari sinar matahari.

1. Almond

Ilustrasi kacang almond. Foto: Freepik.com/Jcomp

Segenggam almond mengandung berbagai nutrisi. Mengonsumsi kacang almond mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk membantu kulit dari dalam dan mendukung hal-hal lain yang sudah dilakukan, seperti memakai tabir surya, hingga melindungi kulit dari sinar UVB. Almond juga kaya akan vitamin E yang baik untuk kesehatan kulit. Asupan almond setiap hari juga dapat meningkatkan daya tahan kulit terhadap sinar UVB. Konsumsi segenggam almond (kira-kira 23) dalam rutinitas diet harian bersama dengan buah dan sayuran dapat membantu meningkatkan daya tahan kulit terhadap sinar UV secara alami.

2. Sayuran hijau

Ilustrasi anak dan sayuran. Shutterstock.com

Sayuran berdaun hijau adalah sumber antioksidan yang dapat menangkal kerusakan akibat sinar UV. Sayuran berdaun hijau tua seperti bayam, kangkung, dll., memberi kulit dosis vitamin E saat dikonsumsi, melindunginya dari sinar matahari dan mencegah pigmentasi. Lutein dan zeaxanthin adalah antioksidan spesifik yang ditemukan dalam sayuran hijau yang mencegah kulit keriput dan melindungi dari sinar matahari yang berbahaya.

Sayuran berdaun hijau gelap adalah tambahan beta-karoten yang bagus untuk makanan dan smoothie sarapan. Tubuh mengubah beta-karoten menjadi vitamin A, yang merupakan nutrisi penting untuk kesehatan kulit. Studi menunjukkan bahwa setelah 10 minggu suplementasi reguler, beta-karoten memberikan perlindungan matahari alami.

3. Buah sitrus

Ilustrasi buah jeruk. Tempo/Charisma Adristy

Buah sitrus kaya akan vitamin C yang merupakan antioksidan kuat yang membantu menangkal sinar UV dan polusi. Makanan yang mengandung vitamin C melindungi dari kerusakan akibat radikal bebas dari sinar matahari yang dapat menyebabkan penuaan kulit. Studi membuktikan bahwa asupan vitamin C jangka panjang, bersama dengan vitamin E, dapat mengurangi potensi sengatan matahari dan asupan vitamin C yang lebih tinggi dikaitkan dengan lebih sedikit kerutan dan lebih sedikit kekeringan.

Beberapa buah sitrus yang dapat ditambahkan ke dalam diet adalah lemon, kiwi, jeruk, grapefruit, dan banyak lagi. Pigmen yang disebut Lycopene, ditemukan dalam jeruk dan grapefruits juga dikenal dengan manfaat fotoprotektifnya. Likopen sangat membantu dalam memberikan perlindungan matahari pada kulit.

Jadi, pastikan untuk memasukkan makanan ini untuk memberikan perlindungan kulit dari sinar matahari.

