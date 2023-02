Rekomendasi 12 Cushion Lokal Terbaik 2023 Wajah Glowing Harga Terjangkau

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam menentukan cushion terbaik untuk kulit wajah tak mudah. Anda perlu mempertimbangkan jenis kulit, berminyak, sensitif atau kering. Cushion merupakan foundation yang dikemas lengkap dengan puff, sehingga lebih mudah dipakai dan touch up. Fungsinya kurang lebih sama, sebagai alas bedak sekaligus menutupi flek hitam dan meratakan warna kulit.

Produk cushion awalnya berasal dari Korea, tetapi saat ini banyak merek lokal yang mulai meluncurkan cushion. Kualitasnya pun bisa disandingkan dengan merek Korea, dan yang paling penting harganya relatif lebih murah. Buat Anda yang lebih senang makeup praktis, berikut ini beberapa rekomendasi cushion lokal terbaik.

1. Make Over Powerstay Demi-Matte Cover Cushion

Make Over Powerstay Demi-Matte Cover Cushion dan Make Over Hydrastay Lite Glow Cushion. (dok. Make Over via Magnifique)

Make Over Powerstay Demi-Matte Cushion dilengkapi dengan SPF50++ yang berfungsi melindungi kulit dari panasnya matahari, serta memiliki kandungan moisturizer, ol control, dan soft focus untuk menghidrasi kulit, anti polusi udara dan menekan sebum kulit wajah. Cushion yang dibanderol harga Rp 215,000 ini memiliki coverage medium to full, dengan hasil akhir demi-matte dan daya tahan pemakaian hingga 12 jam.

2. Somethinc Copy Paste Breathable Cushion SPF 33 PA++

Somethinc Copy Paste Breathable Cushion SPF 33 PA++. (Somethinc.com)

Cushion Somethinc diklaim non-comedogenic, yang tidak akan menyumbat pori-pori dan dilengkapi dengan kandungan skincare serta perlindungan terhadap sinar UV. Cushion seharga Rp 185.900 ini dapat digunakan untuk kulit kering, dengan hasil akhir dewy finish dan medium to full coverage.

3. Purbasari Pore Perfecting BB Cushion

Purbasari Pore Perfecting BB Cushion. (Purbasari.com)

Rekomendasi cushion lokal berikutnya dari merek Purbasari. Cushion ini dilengkapi dengan pengontrol minyak, SPF 18PA+++, antioksidan, yang dapat menyamarkan pori-pori. Dengan coverage yang mudah disesuaikan hasil akhirnya semi-matte.

4. Emina Bare With Me Mineral BB Cushion

Emina Bare With Me Mineral BB Cushion. (Eminacosmetics.com)

Cushion Emina direkomendasikan untuk remaja. Teksturnya yang ringan dilengkapi dengan perlindungan sinar UV dan penyerap minyak. Dengan harga Rp 128,500 cushion ini memberikan tampilan kulit sempurna dengan hasil akhir dewy matte.

5. Wardah Cushion Colorfit Perfect Glow Cushion

Wardah Cushion Colorfit Perfect Glow Cushion. (wardahbeauty.com)

Cushion Wardah dari seri Colorfit ini dapat digunakan untuk kulit kering, dengam radiant (glow) finish dan formula yang ringan dapat memberikan tampilan akhir healthy-glow finish. Cushion yang dibanderol Rp 115.500 dilengkapi dengan SkinMatch Technology untuk memberikan high coverage yang dapat menutupi bekas jerawat atau flek hitam.

6. Make Over Hydrastay Lite Glow Cushion

Make Over Hydrastay Lite Glow Cushion. (makeoverforall.com)

Cushion Make Over dari seri Hydrastay ini didesain untuk kulit kering dan normal yang dapat menghidrasi hingga 24 jam. Dengan formula Soft-Focus Agent yang menyamarkan pori-pori, garis halus, dan meratakan tekstur kulit dan cakupan medium-to-full memberikan hasil akhir kulit yang sehat dan bercahaya. Dibanderol harga Rp 215,000 cushion ini sudah dilengkapi SPF50/nPA+++, bebas alkohol, Non-Comedogenic, Hypoallergenic dan teruji klinis.

7. Esqa Flawless Cushion Serum

Esqa Flawless Cushion Serum. (Esqacosmetics.com)

Esqa Flawless Cushion Serum memiliki kandungan skincare premium, foundation dengan full coverage, SPF 50+ PA+++. Cushion yang dibanderol harga Rp. 185.000 ini memiliki formula yang ringan, yang dapat menyempurnakan warna kulit yang tidak merata, menghidrasi dan mencerahkan kulit.

8. Looke Cosmetics Holy Flawless BB Cushion

Looke Cosmetics Holy Flawless BB Cushion. (lookecosmetics.com)

Cushion merek lokal selanjutnya dari merek Looke, Holy Flawless BB Cushion, yang memiliki formula ringan dengan cakupan sedang hingga penuh. Cushion yang dibanderol harga Rp 225.000 ini dilengkapi dengan ekstrak teh hijau dan hyaluronic acid untuk menjaga kelembapan dan mengurangi sebum, hasil akhirnya tampilan satin.

9. Wardah Instaperfect Mineralight Matte BB Cushion

Wardah Instaperfect Mineralight Matte BB Cushion. (wardahcosmetics.com)

Cushion Wardah dari seri Instaperfect ini dilengkapi dengansmart high coverage technology dan bahan mineral untuk menjaga kulit tetap terhidrasi dan cooling sensation. Dilengkapi dengan SPF 29 PA++ cushion ini dibanderol harga Rp 181.000 dan hasil akhirnya matte.

10. Luxcrime 2nd Skin Luminous Cushion

Luxcrime 2nd Skin Luminous Cushion. (luxcrime.com)

Rekomendasi cushion terbaik untuk kulit berminyak selanjutnya dari merek Luxcrime, 2nd Skin Luminous Cushion. Cushion seharga Rp 179.000 ini memiliki daya pemakaian yang lama, formulanya ringan dan mengandung SPF 25.

11. SOMETHINC HOOMAN BREATHABLE UV CUSHION COVER SPF 35 PA++++

SOMETHINC HOOMAN BREATHABLE UV CUSHION COVER SPF 35 PA++++. (somethinc.com)

Cushion Somethinc lainnya adalah Hooman Breathable UV Cushion dilengkapi dengan SPF3 PA++++. Dengan hasil akhir matte dan cakupan sedang hingga tinggi, cushion yang dibanderol harga Rp 185.900 dapat menyamarkan pori-pori serta garis halus, flek hitam dan mengontrol minyak.

Cara Memilih Cushion Terbaik Untuk Kulit

Setelah Berikut ini tips dan cara memilih cushion terbaik untuk kulit

1. Pilih cushion sesuai dengan jenis dan warna kulit

2. Sebelum membeli cushion sebaiknya perhatikan formula pada cushion agar cocok di wajah dan dicoba terlebih dahulu agar saat dibeli hasilnya tidak mengecewakan. Cara mencoba cushion dengan oleskan pada bagian leher ataupun lengan.

3. Pertimbangkan cushion dengan hasil akhirnya jika kulit kering disarankan cushion dengan hasil akhir dewy, sedangakn untuk kulit berminyak disarankan cushion dengan hasil matte, dan kulit normal atau kombinasi disarankan cushion dengan hasil satin.

4. Cushion dengan tingkat medium coverage cocok untuk kulit yang tidak memiliki banyak bekas jerawat atau flek hitam, sedangkan untuk kulit yang memiliki bekas jerawat maupun flek hitam lebih disarankan memilih medium to full coverage.

DWI LUCY SETIOWATI

