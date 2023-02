Kristen Stewart Tampil Glamor dengan Gaun Putih Chanel di Festival Film Internasional Berlin

TEMPO.CO, Jakarta - Kristen Stewart tiba di Festival Film Internasional Berlin, Kamis 16 Februari 2023 dengan gaun seperti putri dari koleksi couture musim semi/musim panas 2023 rumah mode Prancis, Chanel. Gaun putih itu menampilkan rok mengembang dengan lapisan ruffles, korset putih yang dibordir dengan desain flora dan fauna, dan ikat pinggang abu-abu yang dilapisi bunga putih yang memanjang hingga tali bahu.

Stylist-nya, Tara Swennen, melengkapi penampilan Kristen Stewart dengan kalung choker berlian dengan pita cantik di bagian depan, dan sepatu bot putih-hitam mengkilap. Makeup artist-nya, Kate Lee memberikan tampilan ultra-feminin dengan alis gelap dan eye shadow merah tua. Sedangkan rambut mulletnya ditata lebih bergelombang. Saat berada di karpet merah, aktris Twilight itu berpose bak balerina, dengan tangan di depan.

Festival Film Internasional Berlin ke-73 berlangsung di Berlinale Palast mulai Kamis 16 Februari hingga Minggu, 26 Februari, 2023. Kristen bergabung dengan selebriti lainnya untuk merayakan perilisan film komedi romantis She Came To Me. Film, yang berlatar di New York, bercerita tentang seorang komposer yang menderita blok penulis dan menemukan kembali hasratnya setelah berpetualang satu malam. Film itu dibintangi Anne Hathaway sebagai Patricia Lauddem, sementara Peter Dinklage memerankan Steven Lauddem dan Marisa Tomei sebagai Katrina.

Tahun ini Kristen ditunjuk sebagai presiden juri Internasional Festival Film Berlin. Sebagai juri dia ikut memegang tanggung jawab untuk memutuskan film mana yang mendapat penghargaan selama festival berlangsung. Festibal ini telah menambahkan penghargaan untuk serial TV terbaik tahun ini.

Kristen Stewart di Festival Film Internasional Berlin 2023. Instagram.com/@taraswennen

Sebelum tampil dengan gaun putih itu, Kristen terlihat mengenakan setelan blazer tweed cerah Chanel yang hanya diikat dengan satu jepitan, saat pembukaan festival film tahunan itu. Dia melengkapi penampilannya dengan sepasang sepatu hak platform putih sambil menjaga aksesori seminimal mungkin.

Aktris berusia 32 tahun itu telah lama menjadi duta merek Chanel. Dia menghadiri fashion show Cruise 2023 di Monte Carlo, Monako, bersama Vanessa Paradis dan Tilda Swinton. Kristen mengenakan gaun mini berpayet hitam-putih dengan garis-garis merah marun dan biru tua. Dia memasangkan atasan itu celana ketat hitam tipis dan tumit platform terbuka yang serasi. Rambutnya ditarik ke belakang menjadi kuncir kuda tinggi, dan dia terlihat cantik dengan mata merah dan berasap. Satu-satunya perhiasan bintang Spencer itu adalah cincin pertunangannya dari tunangannya, Dylan Meyer.

Dia juga mengenakan tampilan Chanel ke Oscar 2022 pada bulan Maret. Pakaiannya terdiri dari jaket tuksedo dan hot pants mungil yang dibuat khusus untuknya oleh Chanel. "Ini akan menjadi terobosan," kata Tara Swennen, penata gayanya selama 17 tahun, mengatakan kepada Harper's BAZAAR. "Jelas salah satu yang pertama dari jenisnya!"

HARPERS BAZAAR

