Paris Hilton Cerita Alasan Merahasiakan Kelahiran Putranya hingga Menyamar di Rumah Sakit

TEMPO.CO, Jakarta - Paris Hilton melakukan apa yang diperlukan untuk menjaga privasi putranya. Wanita berusia 41 tahun itu mengungkapkan asalan mengambil tindakan untuk merahasikan kelahiran putranya.

Paris mengatakan bahwa dia menyamar ketika menanti kelahiran putranya di rumah sakit di bulan Januari 2023. Dia memengenakan wig cokelat dan menggunakan nama berbea saat masuk. Hanya dia dan suaminya, Carter Reum, serta ibu pengganti yang tahu tentang kelahiran bayinya.

"Seluruh hidup saya telah menjadi publik," kata Paris kepada Harpers Bazaar, seperti dikutip dari laman People. "Saya tidak pernah memiliki apa pun untuk diri saya sendiri. Kami memutuskan bahwa kami ingin memiliki seluruh pengalaman ini untuk diri kami sendiri."

Paris dan Carter, yang memiliki seorang putri dengan mantan bintang reality show Laura Bellizzi, membawa bayi laki-laki mereka pulang ke rumah kosong dan menikmati dua hari tanpa staf yang diberi tahun bahwa rumah Beverly Hills itu sedang dicat. Mereka menikmati masa awal menjadi orang tua, hingga akhirnya siap membagikan kabar itu kepada publik. "Kamu sudah dicintai melebihi kata-kata," tulisnya dalam keterangan unggahan foto yang menunjukkan tangan bayinya di Instagram.

Meski belum membagikan nama bayi laki-lakinya tetapi dia mengatakan bahwa dia menyukai nama London. Bahkan dengan ibu pengganti, kehamilan adalah rahasia besar yang harus dijaga. Tapi Hilton terbiasa menyembunyikan sebagian dari hidupnya.

Belakangan, penyanyi "Stars Are Blind" itu berbicara tentang bagaimana kesulitan di masa kecilnya membantu memperjelas apa yang dia inginkan untuk keluarganya sendiri. "Saya ingin melindunginya dan bersamanya setiap detik," katanya. "Kamu memiliki insting keibuan yang muncul, yang belum pernah aku miliki sebelumnya. Saya merasa sangat lengkap sekarang."

Dia juga berbagi mengapa dia jatuh cinta pada Reum. "Dia tidak terkenal. Dia pintar. Dia berasal dari keluarga yang baik. Dia orang yang baik. Itu kebalikan dari apa yang biasa saya lakukan ketika saya mencari pria. Saya senang bergaul dengan suami saya."

Aktris House of Wax itu juga berbicara tentang dirinya secara mendalam. Dia merasa seperti Marilyn Monroe setelah membaca buku terbaru tentang aktris Some Like It Hot. "Dia mengalami hal-hal buruk yang terjadi padanya, dan dia menyembunyikan semua itu dan menggambarkan kehidupan fantasi ini. Dan saya pasti melakukan itu sebagai mekanisme untuk mengatasi semua trauma yang saya alami. Saya bahkan tidak tahu siapa saya," katanya.

Dia juga mengenang masa remaja yang sempat dimasukkan ruang isolasi khsusus. Pengalaman itu memotivasinya untuk mandiri. Dia bertekad untuk bekerja keras dan menjadi sukses. "Saya benar-benar menyamakan uang dengan kebebasan, kemandirian, dan kebahagiaan. Itu menjadi fokus sinar laser saya," kenangnya.

Kini Paris Hilton tentu mengubah fokusnya untuk anak dan keluarga kecilnya. Terlebih dia sangat ingin menjadi seorang ibu. "Itu selalu menjadi impian saya untuk menjadi seorang ibu dan saya sangat senang Carter dan saya menemukan satu sama lain. Kami sangat bersemangat untuk memulai keluarga kami bersama dan hati kami dipenuhi dengan cinta untuk bayi laki-laki kami," katanya.

