Kate Middleton Tak Berharap Diberi Mawar Merah oleh Pangeran William di Hari Valentine

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton memberikan gambaran sekilas tentang Hari Valentine bersama suaminya, Pangeran William. Putri Wales, 41, mengobrol tentang momen tersebut saat berkunjung ke Pasar Kirkgate di Leeds, Inggris, pada 1 Februari, untuk mempromosikan peluncuran kampanye Shaping Us, meningkatkan kesadaran akan pentingnya dari lima tahun pertama kehidupan seorang anak.

Dalam kunjungannya, ibu tiga anak itu berhenti di sebuah kios bunga di Pasar Kirkgate, tempat penjual bunga Neil Ashcroft berbicara dengannya tentang bisnisnya.

Menjelang Hari Valentine, Ashcroft berkata, "Tidak diragukan lagi William akan membelikanmu beberapa mawar merah." Menurut penjual bunga, Putri Kate menjawab, "Saya kira dia tidak akan melakukannya."

Pangeran William dan Putri Kate menikah pada April 2011. Sebelumnya dia mengungkapkan bahwa suaminya mengirim bunga dan kartu ketika mereka berpisah karena penempatannya sebagai pilot helikopter Angkatan Udara Kerajaan untuk Hari Valentine pertama mereka sebagai pengantin baru.

Kate terus menelusuri pasar selama kunjungannya, mengobrol dengan penjual tentang tahun-tahun awal dan berhubungan dengan anggota masyarakat yang sedang berbelanja.

Putri Kate juga memiliki hubungan pribadi dengan kota, di sanalah ayahnya, Michael Middleton, lahir, dan dia memiliki leluhur keluarga di wilayah Yorkshire.

Ini merupakan minggu yang sibuk bagi Princess of Wales, yang meluncurkan kampanye Shaping Us dengan pidato penting pada Senin dan mengunjungi Leeds pada Selasa, sekaligus memperluas jangkauan media sosialnya. Kate meluncurkan akun Instagram baru dengan pegangan @earlychildhood untuk Royal Foundation Center for Early Childhood, membawa kampanye Shaping Us ke media sosial.

"Kita sering tidak menyadarinya, tetapi banyak aspek kehidupan kita saat ini berakar pada masa kanak-kanak," kata Kate dalam sebuah klip. "Itulah sebabnya masa kecil kita membentuk kita menjadi dewasa."

Sebelum menikah, Pangeran William dan Kate Middleton melalui perjalanan panjang. Kisah cinta mereka bermula ketika masih menjadi mahasiswa di St. Andrews University. William tak langsung menyatakan cinta meskisudah jatuh cinta karena Kate sangat pemalu. Mereka juga tidak langsung pacaran, melainkan berteman duu selama satu tahun.

PEOPLE

