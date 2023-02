Kate Spade New York Mengekspresikan Seni Musim Gugur di New York Fashion Week

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Spade New York meluncurkan koleksi Fall 2023 di New

York Fashion Week, Jumat 10 Februari 2023, yang digelar di Whitney Museum of American Art, New York, Amerika Serikat. Koleksi Fall 2023 merupakan ekspresi seni dan bagaimana cara kita memandang musim tersebut, sesuai dengan sentuhan ikonik Kate Spade.

Koleksi ini didesain oleh Tom Mora, SVP dan Head of Design, Ready to Wear dan Lifestyle

Categories, dan Jennifer Lyu, SVP dan Head of Design, Leather Goods and Accessories. Beberapa detail antara lain fokus pada elemen dan desain pola geometri, warna yang tajam yang digabungkan dengan pola yang tidak terduga. Selain itu juga terdapat beberapa cetakan grafis terlihat dalam berbagai koleksi, pola abstrak dalam dress midi, relaxed skirts dan kaus sederhana yang membawa sensibilitas modern dengan sentuhan warna-warna cerah.

Satin suits datang dalam warna baru Kate Spade green dan fire engine red serta beberapa

koleksi lucu dalam warna hot pink dan lemon, bahkan faux fur outerwear turut hadir dengan

penuh warna. Siluet fluid sequin number, setelan dan celana panjang berkilauan menambahkan

kesan unik pada koleksi musim ini.

Tom Mora dan Jennifer Lyu mengatakan, narasi Fall 2023 membangkitkan perasaan sukacita universal yang dibawa oleh musim tersebut. Sebuah energi yang baru untuk musim ini, seperti sebuah kanvas kosong, awal dari sesuatu yang baru. "Ada sebuah kegembiraan saat kembali ke rutinitas dan kembali bersiap untuk bertemu dengan teman untuk segelas minuman, mengunjungi

restoran baru, atau datang ke sebuah pameran seni. Koleksi ini merayakan momen-momen

tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan hal-hal tak terduga yang bisa saja terjadi," ujar keduanya dalam keterangan pers.

Lana Condor (kiri), Emma Roberts, Ziwe, Quinta Brunson, Haley Lu Richardson di Kate Spade New York Fall 2023 Presentation, New York Fashion Week, Jumat 10 Februari 2023. (dok. Kate Spade New York)

Selain itu, Kate Spade New York bekerja sama dengan kreator TikTok Charles Gross dan Madeleine White, untuk memberikan akses pada komunitas digital yang lebih luas, dengan membuat sebuah

livestream yang akan menunjukkan behind-the-scenes dari New York Fashion Week melalui

konten kreatif masing-masing. Livestream ini disiarkan melalui kanal TikTok, Instagram dan

Facebook, dan melalui situs resmi katespade.com.

Tak hanya itu, para tamu disambut di Whitney dengan armada taksi khas kota New York, seluruhnya dibalut dalam warna Pantone yang baru diluncurkan oleh Kate Spade Green, yang akan berkeliling Manhattan selama New York Fashion Week mulai dari tanggal 10 hingga 16 Februari 2023.

Ketika memasuki museum, para tamu diarahkan menuju lantai tiga ke dalam ruang presentasi di mana koleksi terbaru ditampilkan dengan latar belakang Sungai Hudson. Penampil musik dari Julliard School memenuhi ruangan dengan perpaduan musik, menciptakan sebuah ruang suara khusus yang mewujudkan narasi musim. Perjalanan para tamu berakhir di Kate Spade New York gift shop, sebuah ruangan yang seluruhnya ditutup oleh warna baru khas Kate Spade green dari lantai hingga langit-langit. Selaras dengan DNA Kate Spade, warna hijau telah menjadi pusat dari merek ini sejak dari awal. Kate Spade green membangkitkan semangat kemungkinan dan optimisme khas dari merek yang telah dikenal selama 30 tahun terakhir.

