Cara Mengucapkan Cinta pada Orang Terkasih dalam 10 Bahasa

TEMPO.CO, Jakarta - Valentine Day atau Hari Valentine juga dikenal sebagai hari kasih sayang, dirayakan setiap tahun pada 14 Februari. Banyak pasangan menyatakan cinta mereka satu sama lain dan membuat momen khusus untuk menjadikan hari itu lebih istimewa. Pasangan mencoba untuk mengungkapkan cinta mereka satu sama lain dengan mengatakan "I love you" tiga kata ajaib yang memiliki banyak makna dalam hal cinta.

Untuk merayakan Hari Valentine, inilah cara mengucapkan "aku cinta padamu" dalam 10 bahasa.

1. Bahasa Inggris

"I love you"

Ini adalah salah satu ungkapan yang paling sering diucapkan di dunia. Tiga kata ini paling sederhana untuk mengungkapkan cinta seseorang kepada orang lain.

2. Arab

"Ana uhibbbu ka" adakah ungkapan sayang dari perempuan kepada laki-laki. Sementara, jika laki-laki mengungkapkannya pada perempuan, kata-katanya menjadi "Ana uhibbu ki".

3. Prancis

“Je t’aime”

Bahasa Prancis dikenal sebagai bahasa cinta dan orang dapat mengungkapkan perasaan abadi itu untuk pasangan dalam bahasa Prancis.

4. Spanyol

“Te amo”

Kata-kata inimemberikan sentuhan yang sangat bersemangat dan intens untuk ungkapan "Aku mencintaimu". Bahasa Spanyol mengungkapkan cinta mereka dengan sangat terbuka dan orang-orang memastikan pasangannya tahu betapa mereka mencintai mereka, dengan bantuan gerakan yang rumit.

5. Jerman

“Ich liebe Dich”

Jika jatuh cinta pada orang Jerman, ini adalah ungkapan terindah yang dapat diucapkan dalam budaya mereka. Orang Jerman suka mengungkapkan cinta mereka kepada pasangannya, tetapi dengan cara yang sangat pribadi dan intim. Jadi mengatakan ini, dapat membuat hari mereka menyenangkan.

6. Cina

"W ài n"

Ketika orang Cina melamar satu sama lain, mereka jarang mengatakan "w ài n" karena terlalu kuat. Tapi seseorang selalu bisa membuat pasangannya merasa istimewa dengan mengatakan ini. Orang-orang biasanya lebih aman bilang "I like you".

7. Jepang

"Aishi teru"

Dalam budaya Jepang, cinta dipandang sebagai perasaan yang sangat kuat dan orang didorong untuk lebih sering mengungkapkan cintanya. Tapi ketika orang Jepang mengucapkan "aishi teru" itu artinya mereka sangat ingin berkomitmen dengan pasangannya.

8. Korea

"Saranghae"

Drama Korea yang memiliki alur cerita sangat romantis dan lucu. membuat kata-kata ini sangat populer. Ungkapan "Saranghae" tentu sering terdengar dan ini dikenal sangat-sangat romantis.

9. Italia

“Ti amo”

Orang Italia juga dikenal sebagai pakar cinta. Mereka dikenal secara terbuka menyatakan cinta kepada pasangannya di depan semua orang. Mereka tidak segan-segan mengatakan "I love you at all".

10. India

"Main tumse pyar karta hoon"

Orang India jarang mengungkapkan cinta mereka secara terbuka. Tetapi ketika mereka melakukannya, itu berarti perasaan yang indah dan intim. Orang mengatakan ini ketika mereka ingin berkomitmen pada orang lain dan melihat seberapa besar kemampuan cinta mereka.

TIMES OF INDIA

