Fashion Serbamerah Rihanna di Panggung Super Bowl 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Rihanna menjadi pusat perhatian penonton saat tampil di panggung Super Bowl Halftime Show 2023 dengan pakaian serba merah menyala sambil memperlihatkan baby bump.

Pemenang Grammy dan pendiri merek fashion dan kecantikan Fenty itu mengenakan tampilan kustom Loewe yang terinspirasi dari penerbangan. "(Ini) dirancang untuk membuat volume sejalan dengan skenografi dinamis acara tersebut," menurut merek tersebut.

Direktur Kreatif Loewe Jonathan Anderson membuat jersey catsuit yang menjadi dasar penampilannya, dikenakan di bawah korset kulit dan dilengkapi dengan setelan penerbangan berlapis yang terbuat dari kanvas katun.

"Saya sangat senang telah menjadi bagian dari momen yang tak terlupakan ini," Anderson berbagi dalam sebuah pernyataan. "Rihanna adalah ikon sejati, dan bekerja dengannya untuk menghidupkan penampilan panggung ini terasa seperti mimpi yang liar dan indah."

Rihanna tampil pada pertunjukan paruh waktu NFL Super Bowl LVII di Stadion State Farm, Glendale, Arizona, Amerika Serikat, 12 Februari 2023. REUTERS/Brian Snyder

Karena dia Rihanna, pakaiannya memiliki banyak lapisan. Dia juga mengenakan dua mantel Alaïa khusus yang dirancang oleh Direktur Kreatif label Pieter Mullier untuk penampilan kali ini. Dia membuka dengan syal puffer kulit merah, diikuti dengan mantel maxi puffer kulit merah dengan sarung tangan terintegrasi.

Fashion Rihanna melengkapi set list energiknya yang mencakup hits seperti "B--- Better Have My Money," "Where Have You Been?" "Only Girl in the World," "We Found Love," "Rude Boy," "Work," "Wild Thoughts," "Pour It Up," "All of the Lights," "Run This Town," "Umbrella," dan "Diamond."

Dia mengakhiri penampilannya dengan MM6 Maison Margiela x Salomon Cross High Sneakers, ditambah bibir merah tebal dan banyak ear bling.

Superstar berusia 34 tahun itu memercayakan tim profesional untuk membantu menyusun penampilannya di panggung Super Bowl, Jahleel Weaver untuk pakaian, Priscilla Ono untuk tata rias, dan Yusef Williams untuk rambut.

Dia menggunakan Fenty, termasuk Fenty Beauty yang baru diluncurkan Fenty Icon Velvet Liquid Lipstick dalam rona merah cerah, The MVP. Dia juga memasukkan Fenty ke dalam penampilannya, menyentuh panggung dengan Invisimatte Instant Setting + Blotting Powder.

Bulan lalu, Rihanna juga merilis kit kecantikan penting Fenty Beauty dan koleksi pakaian Savage x Fenty Game Day edisi terbatas yang menampilkan kaus, hoodies, sweater, dan lainnya untuk merayakan penampilannya di panggung besar.

Menjelang penampilannya, dia mengatakan kepada Elle bahwa filosofi kecantikannya berpusat pada kemampuan untuk berkreasi dengan bebas. "Mantra saya selalu dan akan selalu, 'Kecantikan ada untuk bersenang-senang. Seharusnya tidak pernah terasa seperti tekanan atau seragam.' Saya harap itu terus berlanjut, karena ini adalah cara hidup yang sangat menyenangkan dan bebas," ujarnya.

