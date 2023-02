Stella McCartney Dapat Penghargaan Raja Charles atas Jasanya pada Mode Berkelanjutan

TEMPO.CO, Jakarta - Perancang busana Inggris Stella McCartney dianugerahi penghargaan bergengsi Commander of the Order of the British Empire (CBE) oleh Raja Charles III atas jasanya pada fashion dan keberlanjutan pada Selasa, 7 Februari 2023. McCartney mengunggah kabar gembira tersebut ke Instagram.

“Dengan rendah hati dihormati oleh Yang Mulia Raja Charles III hari ini dan juga telah dimasukkan dalam Penghargaan Ulang Tahun terakhir Yang Mulia Ratu Elizabeth II. Bangga atas pengakuan atas pekerjaan saya di bidang mode, keberlanjutan, dan lainnya. x Stella”.

Untuk acara penting itu, dia mengenakan gaun yang dirancang khusus, dibuat dari wol regeneratif dari labelnya sendiri, dan melengkapinya dengan penutup kepala khusus dari pembuat topi Inggris Emily-London Headwear. McCartney juga mengenakan sepatu pump heels biru tua yang serasi dengan pakaiannya.

Adapun Raja Charles III mengenakan pakaian yang dibuat khusus dari wol regeneratif.

McCartney dikenal sebagai desainer fashion berkelanjutan. Dia meluncurkan rumah mode mewahnya pada 2001 dan memamerkan koleksi pertamanya di Paris pada bulan Oktober itu. “Seorang vegetarian seumur hidup, dia tidak pernah menggunakan kulit, bulu, kulit atau bulu dalam desainnya sejak hari pertama – sebuah sikap revolusioner, dulu dan sekarang. Sejak benih pertama ditanam, merek tersebut terus mengembangkan kepemimpinan pemikiran keberlanjutannya melalui inovasi material dan rantai pasokan, kemitraan, dan banyak lagi," demikian tertulis di situs web perancang.

Commander of the Order of the British Empire adalah kumpulan kehormatan yang diberikan oleh Kerajaan Inggris kepada individu-individu yang sangat terkenal atau inovatif di bidangnya masing-masing. The Honors System of the United Kingdom mendefinisikan CBE sebagai, “Peran nasional yang menonjol dari tingkat yang lebih rendah, peran utama yang mencolok dalam urusan regional melalui pencapaian atau pelayanan kepada masyarakat, atau kontribusi inovatif yang sangat menonjol di bidang aktivitasnya."

Sebelum Stella McCartney, orang-orang terkenal lainnya seperti Stephen Hawking, Harold Pinter, Helena Bonham Carter, Jonny Wilkinson dan lainnya juga pernah dianugerahi penghargaan CBE di masa lalu.

INDIAN EXPRESS

