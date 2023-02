Maternity Style Jessie J Tampil Bold Serba Pink

TEMPO.CO, Jakarta - Jessie J merayakan kehamilannya dengan penuh gaya. Penyanyi "Price Tag" itu membagikan video kompilasi ke Instagram, Minggu, 5 Februari 2023. Dia memamerkan baby bump dalam balutan pakaian bernuasan hot pink, yang tampaknya cocok untuk pemotretan.

Wanita berusia 34 tahun itu mengenakan busana warna kemerahan dari kepala hingga ujung kaki. DIa memadupadankan crop top bermotif dan legging dengan jubah kulit panjang dan sepatu berhak tinggi. "Hamil dalam warna pink " tulise Jessie, dengan tepat memberi judul pada postingan tersebut.

Klip dimulai dengan Jessie menyanyikan, "Many days and many nights," sebelum "WAIT FOR U" oleh Future feat. Drake dan Tems, kemudian sisa video diputar.

X

Selain itu, dia juga menunjukkan foto selfie cermin dan perutnya yang mulai membesat, saat tim glamournya memberikan sentuhan akhir pada riasan, rambut, dan pakaiannya. Dia menambahkan beberapa foto tambahan dari pas ke Instagram Stories-nya, termasuk yang seksi di mana dia berpose hanya dengan jubah kulit, tanpa apa-apa di bawahnya.

Jessie J mengumumkan kehamilan dengan emosional

Agustus lalu, Jessie buka-bukaan tentang duka yang masih dirasakannya sembilan bulan setelah kegugurannya pada November 2021, yang membuat pengumuman kehamilannya awal bulan ini semakin emosional.

Penyanyi itu memilih untuk mengungkapkan berita besarnya dalam sebuah video Instagram, di mana dia memohon kepada para penggemar untuk bersikap lembut kepada dirinya. "Saya sangat senang dan takut akhirnya membagikan ini," tulisnya dalam keterangan, yang dimulai dengan tes kehamilan yang positif, kemudian berlanjut dengan membagikan dokumentasi progresif dari perutnya yang semakin membesar.

Saat pertama kali berbagi berita tentang kegugurannya di depan umum, penyanyi "Bang, Bang" itu menjelaskan bahwa dia memutuskan untuk memiliki bayi sendiri, dengan menyatakan bahwa semua hal itu adalah keinginannya di kehidupan yang singkat ini.

Beberapa hari setelah membagikan berita kehamilannya, Jessie J mengunggah video kompilasi yang mendokumentasikan momen paling mengerikan dan emosional dari trimester pertamanya. Hal yang paling banyak dialami di masa ini adalah morning sickness yang parah.

"Saya diperingatkan tentang trimester pertama itu dan itu adalah WOOFY WOOF," tulisnya sebagai judul video di Instagram, yang menunjukkan dia menggosok perut hamilnya, menangis dan berulang kali menderita mual. "Aku bahkan tidak bisa menjelaskan kepadamu betapa sakitnya perasaanku. Lihatlah keadaanku."

PEOPLE

Baca juga: Dikira Hamil, Jessie J Minta Warganet Stop Berkomentar tentang Berat Badan Orang

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.