Rita Ora Perlihatkan Cincin Kawin Zamrud Senilai Rp7,5 Miliar dari Taika Waititi

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah mengungkap pernikahannya dengan Taika Waititi, Rita Ora mulai terbuka tentang detailnya termasuk cincin kawin. Dalam penampilan tamu di The Tonight Show, penyanyi "Let You Love Me" itu memamerkan kilauan unik di jari manisnya kepada pembawa acara Jimmy Fallon.

"Saya sebenarnya tidak pernah menunjukkan cincin saya kepada siapa pun," kata Ora. "Ini pertama kalinya aku menunjukkan cincinku, jadi karena aku mencintaimu dan aku merasa kau adalah bagian dari hubungan kami anehnya karena kami menontonmu setiap malam. Apakah itu menyeramkan?"

"Tidak, bukan. Aku merasa seperti menjadi bagian dari hubungan itu juga," canda Fallon.

X

Ora memperlihatkan tangan kirinya kepada Fallon, memamerkan zamrud hijau berbingkai bezel besar dengan lingkaran cahaya berlian halus di cincin kawin emas.

"Dia melakukannya dengan baik," kata Ora.

Cincin kawin Rita Ora (NBC)

Ketika ditanya apakah dia membantu Taika Waititi memilih cincin itu, dia menambahkan, "Yah, saya mungkin punya peran. … Ketika kamu tahu apa yang kamu inginkan, dan saya merasa seperti saya benar-benar tahu bahwa saya ingin bersama orangnya. Saya hanya ingin merasakannya, benar sekali, jadi saya mungkin telah membawanya ke toko, dan saya mungkin telah menunjukkan dengan tepat cincin apa yang saya inginkan."

Menurut Maxwell Stone, pembuat perhiasan yang berbasis di Inggris Steven Stone, cincin Ora bisa bernilai US$500.000 atau sekitar Rp7,5 miliar. "Cincin yang menakjubkan menampilkan zamrud hijau Kolombia 10 karat dengan halo setting," kata Stone kepada Page Six Style.

Dia menambahkan bahwa zamrud Kolombia termasuk yang paling mahal di dunia, dengan kedalaman warnanya yang indah, kadang-kadang tampak bersinar. "Zamrud selalu menjadi pilihan simbolis untuk cincin pertunangan karena orang-orang di zaman kuno menganggapnya sebagai janji keberuntungan," dia menambahkan.

Ora dan Fallon juga mengobrol tentang single terbaru Ora, "You Only Love Me." Dia menjelaskan makna pribadi di balik lagu baru tersebut.

“Saya sangat bersemangat dengan musik ini, bukan hanya karena itu milik saya, tetapi karena… Saya merasa seperti perjalanan yang saya perlukan untuk sampai ke titik ini dan dua tahun terakhir, hidup saya telah berubah secara drastis. Dan membuat keputusan untuk benar-benar menghabiskan sisa hidup Anda dengan seseorang adalah semacam keputusan besar, kamu tahu? Jadi itu membuat saya menulis lagi, dan saya benar-benar terinspirasi oleh cinta, "katanya.

Rita Ora menambahkan bahwa lagu ini semua perasaannya." Dan senang mengabadikan momen itu. Jadi saya merasa ini lebih dari sekadar musik. Ini seperti momen dalam hidup bagi saya."

HARPER'S BAZAAR | PAGESIX

Baca juga: Rita Ora Pakai Gaun Pengantin Vintage Yves Saint Laurent dalam Video Musik Baru

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.