6 Fakta Menarik Ratu Kerapian Marie Kondo

TEMPO.CO, Jakarta - Marie Kondo, yang kerap mendapat julukan Ratu Kerapian, kini mulai merelakan rumahnya tidak lagi rapi. Kondo tak lagi ketat merapikan rumahnya demi fokus mengurus ketiga anaknya.

Lahir pada 9 Oktober 1984 silam di Tokyo, Jepang, berikut sederet fakta menarik Marie Kondo:

1. Selama 5 tahun di Kuil Shinto

X

Saat berusia 18 tahun, Kondo mulai bekerja sebagai relawan pembantu di Kuil Shinto. Ia juga menjual jimat keberuntungan di sebuah kios dan melakukan pekerjaan lainnya.

Dalam bukunya berjudul The Life-Changing Magic of Tidying Up, Kondo mengatakan merapikan rumah sesuai kepercayaan Shinto. Dengan prinsip menjadikannya layaknya ruang suci dan tempat mengisi kekuatan murni.

2. Mulai berbisnis tata ruang sejak usia 19 tahun

Kondo memulai bisnis membantu merapikan dan menata ruangan orang lain sejak berusia 19 tahun. Saat itu Kondo masih mahasiswi sosiologi universitas kristen wanita di Tokyo.

3. Suka merapikan ruangan sejak kecil

Sejak duduk di sekolah dasar, Kondo sudah menunjukkan minatnya dalam menata ruangan. Dia sering menggunakan jam istirahat kelas untuk mengatur buku-buku di rak.

4. Pernah mengalami gangguan saraf

Kondo pernah mengalami gangguan saraf yang membuatnya pingsan dan tak sadarkan diri selama dua jam. Saat peristiwa itu ia mengaku seolah mendapat bisikan dewa yang menasehatinya agar lebih hati-hati memilah barang untuk dibuang.

5. Tidak suka memakai celana

Kondo pernah mengatakan kepada New Yorker bahwa dirinya sudah jarang memakai celana. Hal tersebut karena memakai celana tidak lagi membuatnya gembira.

6. Masuk Netflix

Kepopuleran metode KonMari membuat Mari Kondo didapuk menjadi pemandu acara "Tidying Up With Marie Kondo" yang tayang di Netflix. Acara ini mendapat 7 nominasi, termasuk Emmy Awards dan Critics Choice Awards pada 2019. Pada 2015, Marie Kondo masuk dalam daftar 100 orang paling berpengaruh menurut Time Magazine.

DELFI ANA HARAHAP

Baca juga: Mengenal Marie Kondo, Ratu Kerapian yang Mengaku Malas Beberes Rumah setelah Punya 3 Anak