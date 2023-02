Mengenal Marie Kondo, Ratu Kerapian yang Mengaku Malas Beberes Rumah setelah Punya 3 Anak

TEMPO.CO, Jakarta - Marie Kondo, yang kerap mendapat julukan Ratu Kerapian, kini mulai merelakan rumahnya tidak lagi rapi. Kondo tak lagi ketat merapikan rumahnya demi fokus mengurus ketiga anaknya.

"Sampai sekarang, saya adalah seorang tukang rapi profesional, jadi saya melakukan yang terbaik untuk menjaga rumah saya tetap rapi setiap saat. Sekarang saya menyadari yang penting bagi saya adalah menikmati menghabiskan waktu bersama anak-anak saya di rumah," kata Marie dikutip dari The Washington Post.

Profil Marie Kondo

Marie Kondo merupakan seorang konsultan tata ruang, penulis, dan penyiar acara TV di Jepang. Dia lahir pada 9 Oktober 1984 silam di Tokyo, Jepang.

Kondo menulis empat buku tentang tata ruang yang telah terjual di seluruh dunia. Buku-bukunya sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa, di antaranya Korea, Tionghoa, Spanyol, Indonesia, dan lain-lain.

Buku The Life-Changing Magic of Tidying Up (2011) menjadi salah satu karya Kondo yang paling populer. Buku ini diterbitkan di lebih dari 30 negara dan berpenjualan terbaik di Jepang dan Eropa.

Pada 1 Januari 2019, Netflix merilis serial berjudul Tidying Up with Marie Kondo. Dalam serial tersebut, Kondo mengunjungi berbagai rumah berantakan milik orang Amerika Serikat. Kemudian Kondo membimbing mereka merapikan rumah tersebut menggunakan metode KonMari milik Kondo.

Kehidupan Pribadi Marie Kondo

Kondo menikah dengan Takumi Kawahara pada 2012. Mereka bertemu saat Kawahara bekerja sebagai pendukung penjualan dan pemasaran di Osaka.

Kawahara kemudian berhenti bekerja dan menjadi manager Kondo. Yang kemudian dirinya menjadi CEO Konmari Media, LLC.

Kondo dan Kawahara dikarunia dua putri dan seorang putra. Keluarga ini tinggal di Tokyo, lalu pindah ke San Francisco.

Pada 2022, Kondo dan keluarganya memilih tinggal di Los Angeles, California. Kondo mulai melonggarkan kerapian rumahnya sejak kelahiran anak ketiganya.

DELFI ANA HARAHAP

