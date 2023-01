Zeta Prive Tak Sangka Bisa Ikut New York Fashion Week

TEMPO.CO, Jakarta - Zeta Prive akan tampil di New York Fashion Week (NYFW) Fall/Winter 2023 yang akan berlangsung pada 10-15 Februari 2023. Label modest fashion ini ikut dalam fashion show NYFW melalui group show "Indonesia Now" bersama dengan tujuh desainer Tanah Air lainnya.

Pendiri Zeta Prive, Trisha Chas, mengatakan bahwa labelnya akan membawa 10 model pakaian yang mengusung tema “The Talking Point”. Tema ini terinspirasi dari New York sebagai kota pusat bisnis, seni, dan mode dunia selalu menjadi topik pembicaraan. Kesepuluh look yang ditampilkan terdiri dari pakaian wanita bernuansa modest wear bergaya modern dan siap pakai.

Trisha mengaku tidak menyangka labelnya lolos dalam seleksi kurasi untuk tampil dalam kalender resmi pekan mode ini. “Aku nggak nyangka, aku kira harus punya brand belasan tahun untuk bisa ke New York,” kata Trisha yang mendirikan merek ini delapan bulan lalu.

Trisha mendaftarkan labelnya untuk ikut acara ini melalui Indonesia Now, lalu karyanya dikurasi dan dicek oleh panitia sampai dinyatakan lolos.

“Ini adalah salah satu fashion show terbesar selain Paris dan Milan. Ini merupakan cita-cita yang saya juga nggak nyangka. Zeta sendiri baru delapan bulan,” kata Trisa yang juga pemilik toko barang bermerek Zeta Bags itu.

Tampil di ajang fashion ini menjadi tantangan tersendiri bagi Trisha yang belum memiliki banyak pengalaman di pekan mode. Salah satunya adalah menyiapkan 10 look dengan tema yang menyesuaikan forecast dari penyelenggara.

Menurut Trisha, koleksi Zeta Prive yang semi couture dibuat dengan detail yang sangat diperhatikan. Itu sebabnya, satu pakaian bisa dibuat dalam waktu 3-6 bulan. Tapi untuk ajang ini, dia harus menyiapkan 10 looks dalam waktu satu bulan.

Koleksi yang dihadirkan Trisha di New York Fashion Week sedikit berbeda dengan koleksi Zeta Prive sebelumnya yang memiliki warna-warna nude-pastel. “Warna kami kalem, tapi di NYFW aku mau berikan sentuhan berbeda, aka nada bold statement dari aksesori yang kami buat sendiri, ada ornamen New York-nya,” kata dia.

Salah satu looks yang ditampilkan adalah blus lengan panjang dengan detail beads serta celana dari bahan jacquard dengan detail beads Zeta Prive. Look ini dilengkapi dengan aksesori anting-anting miniatur gedung ikon kota New York.

Fashion stylist Adi Suranta yang ikut menyiapkan koleksi ini mengatakan bahwa semua look, baik warna maupun cutting, yang dibuat mengikuti forecast sesuai dengan tren global.

“Ini American style siap pakai yang nggak riweh. Semua bisa langsung dipakai,” kata dia.

Adi yang sudah kerap menghadiri pekan mode di beberapa kota besar dunia mengatakan bahwa setiap penyelenggara fashion week memiliki tempat bagi emerging desainer untuk memperkenalkan brand-nya. Salah satu yang mendapat tempat adalah Indonesia sehingga brand seperti Zeta Prive bisa memiliki kesempatan. “Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar sehingga fashion modest-nya dilirik,” ujar Adi.

