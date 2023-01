9 Tanda Pernikahan Bahagia dan Sehat

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap orang tentu menginginkan hidup bahagia selamanya dalam pernikahan dengan cinta dalam hidup kita. Pernikahan yang sehat adalah sesuatu yang dibangun pasangan. Anda tidak bisa begitu saja menikah dan berharap semuanya berjalan dengan baik. Pernikahan yang baik membutuhkan kerja keras, dedikasi, kasih sayang, dan rasa saling menghormati untuk tercipta jika Anda menginginkannya bertahan seumur hidup.

Tidak ada pasangan suami istri yang bisa bahagia secara konsisten di setiap momen dalam hidup itu, tentunya. Padahal, setiap pernikahan memiliki tujuh tahap: gairah, realisasi, pemberontakan, kerja sama, reuni, ledakan, dan penyelesaian. Mereka yang berada dalam pernikahan yang buruk tidak akan berhasil melewati semuanya dengan utuh.

Konon, tiga bagian terpenting dalam pernikahan adalah komunikasi, cinta dan kasih sayang, serta komitmen. Anda akan mengetahui bahwa pernikahan Anda sehat jika Anda merasa kokoh dalam ketiga bidang utama tersebut. Ketika komunikasi terputus dan kebencian mulai muncul di antara kalian berdua, itu pertanda pernikahan yang gagal.

Ada cara yang didukung penelitian untuk mengetahui apakah pernikahan Anda berada di jalur yang benar. Berikut adalah 9 tanda pernikahan yang bahagia dan sehat yang terbukti untuk dicari dalam hubungan Anda.

Tanda pernikahan bahagia dan sehat

1. Stabil secara finansial

Menurut penelitian yang sama, pasangan yang sudah menikah 51 persen lebih kecil kemungkinannya untuk bercerai jika pendapatan gabungan mereka sama dengan USD 125 ribu atau lebih atau sekitar Rp 1,87 miliar per tahun.

Sementara uang tidak bisa membeli cinta, itu pasti membantu pasangan menghindari banyak perselisihan keuangan dalam hubungan mereka. Perselisihan keuangan ini kadang-kadang bisa lepas kendali dan mengakibatkan perceraian.

2. Pesta pernikahan yang mewah

Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah secara tertutup memiliki kemungkinan 12,5 kali lebih besar untuk bercerai daripada pasangan yang menikah dengan lebih dari 200 orang. Jadi, jika Anda mengadakan pernikahan besar dengan banyak tamu, itu mungkin pertanda pernikahan Anda langgeng.

3. Terbuka satu sama lain

Membuka hati dan mengungkap kerentanan Anda dalam suatu hubungan itu sulit. Tapi, itu membantu Anda belajar lebih banyak tentang satu sama lain dan membangun hubungan emosional yang kuat, yang harus dimiliki untuk setiap pernikahan yang baik. Jika Anda dan pasangan sudah nyaman satu sama lain dan bisa berbicara secara terbuka, maka itu pertanda pernikahan Anda bisa bertahan sangat lama.

4. Fokus pada pasangan secara positif

Memikirkan pikiran negatif tentang pasangan Anda menyebabkan Anda fokus pada kejatuhan dan kekurangan mereka. Tapi tidak ada orang yang sempurna. Ketika Anda memikirkan pasangan Anda secara positif, Anda mengalihkan fokus Anda ke kualitas baik pasangan Anda. Ini membuat segalanya lebih mudah dan berkontribusi pada pernikahan yang tahan lama.

5. Berkencan lama sebelum menikah

Satu studi menunjukkan bahwa pasangan yang berkencan setidaknya tiga tahun sebelum menjadi suami dan istri memiliki kemungkinan 50 persen lebih kecil untuk bercerai. Waktu yang dihabiskan bersama sebelum menikah memungkinkan pasangan untuk benar-benar mengenal satu sama lain dan untuk perencanaan hidup yang cukup terjadi.

6. Bulan madu

Penelitian pertama yang disebutkan di atas juga memberi tahu kita bahwa pasangan yang langsung berbulan madu setelah menikah memiliki kemungkinan 41 persen lebih kecil untuk bercerai. Bulan madu membantu pasangan melepaskan semua stres yang terkumpul saat merencanakan pernikahan, memungkinkan pasangan untuk terhubung kembali dan memulai pernikahan dengan langkah yang tepat.

7. Tidak peduli dengan penampilan

Beberapa orang menganggap penampilan dan kekayaan sebagai faktor penting saat memilih pasangan. Penelitian juga menunjukkan bahwa pasangan yang lebih fokus pada kecantikan batin daripada penampilan luar cenderung tidak bercerai. "Melaporkan bahwa penampilan pasangan penting dalam keputusan untuk menikah secara signifikan terkait dengan durasi pernikahan yang lebih pendek," kata penulis studi, Hugo M. Mialon, saat berbicara dengan The Independent.

8. Memahami bahasa cinta satu sama lain

Asosiasi Ilmu Psikologi menunjukkan bahwa bagaimana pasangan berkomunikasi sering memprediksi tingkat keberhasilan hubungan dan pernikahan mereka. Ketika dua individu menjalin hubungan untuk waktu yang lama, mereka mulai mengikuti kebiasaan satu sama lain dan bahkan mulai berbicara dengan "bahasa" yang sama. Mereka juga belajar bahasa cinta yang unik satu sama lain. Ini membuat menghabiskan bertahun-tahun bersama menjadi pengalaman yang jauh lebih menyenangkan.

9. Bertengkar dengan wajar

Bertengkar adalah hal yang wajar bagi pasangan, menikah atau tidak. Konflik akan muncul yang membutuhkan penyelesaian. Gaya komunikasi tertentu yang tidak membantu (dikenal sebagai Four Horseman of the Relationship Apocalypse) yang digunakan selama pertengkaran dapat merusak pernikahan.

Saat pertengkaran dalam hubungan itu adil dan kedua belah pihak fokus pada konflik tertentu alih-alih berteriak dan berbicara satu sama lain, itu pertanda pernikahan bahagia yang akan bertahan lama.

Ribuan orang menikah setiap hari. Banyak dari pernikahan ini berakhir dengan perceraian. Menganalisis hubungan Anda bisa menjadi cara yang bagus untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kesehatan dan status "pernikahan bahagia" Anda saat ini. Kesembilan tanda di atas memberikan bukti nyata tentang hubungan yang baik. Jadi, jika hubungan Anda menunjukkan salah satu dari daftar di atas, maka Anda dan cinta dalam hidup Anda mungkin benar-benar akan hidup bahagia selamanya.

YOUR TANGO

