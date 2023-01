Rita Ora Pakai Gaun Pengantin Vintage Yves Saint Laurent dalam Video Musik Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Rita Ora menunjukkan nuansa matrimonial tahun 80-an dalam video barunya "You Only Love Me". Aktris 32 tahun itu tampil menjadi pengantin dalam balutan gaun pengantin vintage Yves Saint Laurent tahun 1987.

Gaun yang menampilkan siluet tanpa tali, korset berlipit, dan terutama kerudung yang menempel seperti kepompong, selalu ada di benak penata gaya Ora, Tom Eerebout, yang berbagi kegembiraannya saat menemukan rok tersebut di Instagram.

"Harus dikatakan agak bangga dengan yang satu ini! Gaun Yves Saint Laurent ini telah menginspirasi saya selama bertahun-tahun dan berkat Shrimpton Couture saya menemukan versi gadingnya, sangat bersyukur dia meminjamkannya kepada kami untuk proyek ini! Cherie kamu Legenda tulisnya, di samping kumpulan momen pengambilan gambar dari video, diakhiri dengan foto cantik asli berwarna safir.

Selain menunjukkan tampilan gaun pengantin Rita Ora tampaknya menyinggung kehidupan pribadinya sendiri di Instagram. Dia membahas visual dramatis dan pesta pora persiapan pernikahan dalam video dengan mengedipkan mata.

"Ini bukan pernikahan yang selalu aku impikan. You Only Love Me, lagu dan videonya sudah keluarh sekarang. Sangat bersemangat untuk berbagi ini dengan kalian semua, aku sangat bersenang-senang di lokasi syuting #YouOnlyLoveMe," tulisnya.

Saat dia berpakaian untuk hari besarnya di video, pelayannya yang memakai busana dengan warna berbeda, meributkan penampilannya. Video tersebut juga menampilkan penampilan dari Kristen Stewart, Lindsay Lohan, Jodie Turner-Smith, Chelsea Handler, Addison Rae, Alexander Stewart dan Sharon Stone.

Rita Ora, yang mengatakan di radio bahwa dia belum memutuskan apakah dia ingin menggunakan nama belakang Taika Waititi, menjelaskan bahwa album rekaman mendatangnya adalah caranya menanggapi rumor seputar pernikahan mereka dalam lagu.

"Ketika desas-desus keluar apakah dia, bukan? Aku ingin mempermainkannya," dia berbagi. "Saya ingin melakukan pernikahan yang tidak sesuai rencana... bukan berarti itulah yang sebenarnya terjadi... Saya telah memilih untuk merahasiakannya dari pengalaman yang saya miliki, tetapi saya memang ingin melanjutkannya." apa yang bisa terjadi. Jadi inilah yang saya berikan kepada publik tentang apa yang bisa terjadi."

Tapi dalam kehidupan nyata, katanya, kebahagiaan tidak salah. "Itu bagus dan sempurna," kata Rita Ora tentang pernikahannya dengan Waititi. "Benar-benar seperti yang saya inginkan - kadang-kadang hanya untuk diri saya sendiri. Itu sangat manis… Maaf, itu tidak begitu menarik! Suatu hari saya akan mengadakan pesta besar. Saya akan mencari waktu untuk mengadakan pesta yang sangat besar.''

