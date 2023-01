Mikha Tambayong Menikah Pakai Gaun Pengantin Mendiang Ibunda

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris dan penyanyi Mikha Tambayong menikah dengan sahabat sekaligus kekasihnya, Deva Mahenra, pada Sabtu, 28 Januari 2023. Pernikahan yang berlangsung di The Ritz Carton, Bali, itu dihadiri oleh keluarga dan sahabat dekat.

Bintang film Critical Eleven itu mengatakan bahwa ini adalah pernikahan impiannya. Selain karena bisa menikahi sahabatnya sendiri, dia juga bisa mewujudkan impiannya untuk mengenakan gaun pengantin lungsuran mendiang ibunda, Deva Sheila Malaihollo, yang meninggal pada 2019.

"28.01.2023. Married my best friend in my Mother’s dress. What a dream,” tulis Mika pada keterangan unggahan foto pernikahannya di Instagram.

Dalam foto tersebut, lulusan program pascasarjana Harvard itu terlihat berpose berdua dengan Deva Mahenra sambil memegang buket bunga putih. Dia mengenakan gaun pengantin bustier berpotongan A-line dengan belahan setinggi paha di bagian depan. Dia melengkapi gaun pengantinnya dengan veil putih panjang dengan bordir bunga dan sepatu putih.

Gaun putih ini dibuat khusus oleh Samuel Wattimena untuk pernikahan ayah dan ibundanya. Namun, Mikha memberikan sentuhan baru dengan bantuan desainer Jeffry Tan.

Mikha juga mengunggah foto ibunda saat mengenakan gaun tersebut di hari pernikahannya. Beda dengan Mikha, Deva Malaihollo melengkapi gaun itu dengan sarung tangan satin sepanjang lengan.

Foto baju pernikahan orang tua MIkha Tambayong/Instagram - @miktambayong

Selain gaun tersebut, Mikha juga sempat memakai kebaya panjang berwarna abu-abu dipadukan dengan tenun berwarna serasi. Kebaya racangan Vera Anggraini itu memiliki leher tinggi dan dipenuhi dengan payet yang membuatnya terlihat mewah.

Dia juga mengunggah fotonya dengan kebaya ini di Instagram. “Pengantin Sulawesi,” tulis Mikha di keterangan.

Pernikahan keduanya berlangsung di luar ruangan dipenuhi dengan buka berwaran putih dan hijau. Keduanya memilih dekorasi bernuansa romantis dengan latar lautan.

Mikha dan Deva jarang menunjukkan kemesraan di depan umum meski hubungan mereka sudah diketahui publik sejak 2020 lalu. Keduanya juga tak pernah menunjukkan tanda-tanda akan segera menikah. Itu sebabnya, banyak penggemar yang terkejut atas berita Deva Mahenra dan Mikha Tambayong menikah.

