Priyanka Chopra dan Nick Jonas Punya Tato yang Sama, Ada Makna Khususnya

TEMPO.CO, Jakarta - Priyanka Chopra dan Nick Jonas memiliki tato yang serasi. Namun tidak hanya itu, ada kisah menggemaskan di balik tato mereka yang sama yang berkaitan dengan tonggak sejarah hubungan mereka.

"Saya memiliki tanda centang dan kotak di belakang telinga saya," kata bintang Quantico itu kepada Vogue Inggris dalam sebuah video yang berbicara tentang beberapa kepribadian unik dan kualitas gayanya.

Sementara Priyanka, tidak menunjukkan sekilas tato yang dimaksud, dia sebelumnya menunjukkan tato kotak kosong saat pemotretan Elle UK Februari 2021. Sedangkan tanda centang kerap terlihat dalam beberapa foto selama bertahun-tahun.

X

Wanita 40 tahun itu melanjutkan dengan mencatat bahwa suaminya, anggota Jonas Brothers itu juga memiliki dua tato yang sama di lengannya. “Karena ketika dia melamar, dia bertanya kepada saya, bahwa saya mencentang semua kotaknya, dan apakah saya akan mencentang yang lain,” jelasnya.

Priyanka menambahkan beberapa pendapatnya tentang pria berusia 30 tahun itu, yang katanya menyeimbangkan kepribadian "tornado" -nya. "Suamiku sangat perhatian," kisahnya. "Ketika dia ada, semuanya terasa seperti akan baik-baik saja. Dia telah mengajari saya untuk mendekati sesuatu dari tempat yang jauh lebih tenang," katanya.

Priyanka dan Nick Jonas menikah sejak Desember 2018. Mereka pertama kali terhubung ketika dia menghubunginya di Twitter, dan pasangan itu kemudian bertemu secara langsung di afterparty Oscar pada tahun 2017.

"Sebenarnya saya terkejut dengan keberaniannya," kata Miss World 2000 tentang kesannya terhadap penyanyi itu. "Dia memegang tangan saya, dia memutar saya. Saya seperti, 'Apa yang terjadi?' Dia berani, percaya diri, percaya diri," ujarnya. "Dan itu adalah hal yang paling menarik tentang Nick dan masih bagi saya. Tapi aku sangat terpikat. Pacaran kami sangat singkat. Aku hanya mengikuti ombak karena aku percaya padanya."

Priyanka Chopra ungkap tato lainnya

Priyanka Chopra, Nick Jonas dan anak mereka Malti Marie Chopra Jonas. Instagram.com/@priyankachopra

Priyanka Chopra dan Nick Jonas kini sudah menjadi orang tua. Putri mereka yang bernama Malti Marie Chopra Jonas lahir pada Januari 2022, melalui ibu pengganti. Keduanya baru merayakan ulang tahun pertama Malti dengan meriah. “Dia mencapainya (usia 1 tahun), selama akhir pekan. Kami harus merayakan... Dia menjalani perjalanan yang cukup liar di awal hidupnya, jadi kami harus merayakannya dengan penuh gaya. Dia satu, dia cantik, dia luar biasa ... yang terbaik," Nick Jonas saat tmapil di Kelly Clarkson Show baru- baru ini.

Sementara Priyanka belum mendapatkan tato untuk menghormati bayi perempuannya, dia memiliki tato untuk hewan peliharaannya dan ayahnya, Ashok Chopra. Bintang "Ocean's 8" itu menunjukkan yang pertama dalam rekaman, berupa kata-kata "Daddy's lil girl" ditulis dengan tulisan tangan ayahnya. “Lalu saya punya satu di pergelangan kaki saya, yang merupakan tiga ukuran kaki yang berbeda untuk tiga anak anjing kecil saya,” ujarnya.

Dia mencatat bahwa dia tidak memiliki terlalu banyak tato, namun mengungkapkan yang terakhir sebagai peta dunia di lengannya. “Ketika saya meletakkan tangan saya ke bawah, India berada tepat di sebelah hati saya,” kata Priyanka.

Adapun Nick Jonas memiliki tato lain yang serasi dengan kakaknya, Joe Jonas. Beberapa jam sebelum menghadiri MTV Video Music Awards pada tahun 2016, kedua bersaudara itu mendapat tanda panah di lengan mereka. Ketika mantan bintang Disney Channel berdiri berdampingan, tato mereka saling menunjuk. Nick juga memiliki tulisan "Mercy" di lengan bawahnya, serta empat simbol yang mewakili frasa "God is greater than the highs and lows."

PEOPLE | PAGE SIX

Baca juga: Ungkapan Perasaan Priyanka Chopra 4 Tahun Menikah dengan Nick Jonas

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.