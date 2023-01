Manfaat Hyaluronic Acid untuk Perawatan Rambut

TEMPO.CO, Jakarta - Hyaluronic acid atau asam hialuronat (HA) sangat populer sebagai bahan untuk produk perawatan kulit. Senyawa ini berfungsi untuk menahan air di dalam jaringan ikat dan kulit. Karena fungsi itu, HA membantu menajaga kelembapan kulit dan mengurangi garis-garis halus yang muncul karena penuaan, polusi, atau cuaca.

Selain untuk kulit, asam hialuronat ternyata dapat digunakan juga untuk perawatan rambut karena efektif melembapkan rambut kering dan membuat rambut lebih lembut. Dokter Tisha Dionetta mengatakan, seperti hal nya pada kulit, HA bekerja sama efektifnya pada rambut.

Dia mengatakan bahwa HA dikenal dalam dua bentuk, makro dan mikro. Makro hyaluronic acid mampu mengikat hingga 1000x berat air pada kulit dan batang rambut, sementara mikro hyaluronic acid mampu melakukan penetrasi lebih dalam.

“Oleh karena itu, sangat baik untuk menggunakan hyaluronic acid pada rambut kering terlepas dari apa pun penyebabnya, baik itu yang disebabkan oleh paparan sinar matahari, paparan udara kering dari AC, pewarnaan rambut, pengeritingan, pelurusan, pada rambut gelombang maupun keriting,” kata dia di peluncuran The Hyaluronic Lab by L'Oréal Paris di Mal Gandaria City, Jakarta, Kamis, 26 Januari 2023.

Dia menambahkan bahwa efektivitas kandungan HA akan meningkat ketika makro HA dan mikro HA dikombinasikan karen dapat diserap lebih efisien oleh lapisan kulit maupun batang rambut lebih dalam untuk memulihkan rambut kering.

Hair stylist Marco Nicholas menerapkan Elseve Hyaluron Moisture Hydra Filling Night Cream pada model di acara The Hyaluronic Lab by Loreal Paris di Mal Gandaria City, Jakarta, Kamis, 26 Januari 2023 (Istimewa)

Dengan manfaat itu, Loreal Paris meluncurkan rangkaian perawatan rambut degan kandungan HA. Rangkaian produk ini terdiri dari sampo, kondisioner, dan produk andalan Elseve Hyaluron Moisture Hydra Filling Night Cream, yakni krim rambut malam hari tanpa bilas.

Deddy Lukmanda, Brand Business Leader of Haircare and Make up Loreal Paris mengatakan, salah satu masalah rambut kebanyakan orang Indonesia adalah rambut kering. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk gaya hidup, pengeritingan, pewarnaan, atau terus-menerus berada di bawah sinar matahari atau ruangan berpendingin.

“Itulah mengapa L'Oréal Paris meluncurkan rangkaian perawatan rambut inovatif ini, menggunakan bahan hyaluronic acid yang sama dengan dengan skincare kami,” kata dia.

Dia menambahkan krim rambut dengan hyaluronic acid untuk malam hari ini mampu memberikan hidrasi empat kali lipar. “Jadi setah seharian beraktivitas, direstorasi lagi dengan hair cream ini sehingga pagi hari kembali terawat,” kata dia.

