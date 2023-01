Momen Meghan Markle dan Pangeran Harry Umumkan Berita Kehamilan ke Keluarga

TEMPO.CO, Jakarta - Pangeran Harry bercerita bagaimana dia dan Meghan Markle mengumumkan kehamilan kepada keluarganya. Dia menarik keluarganya satu per satu, dimulai dari Raja Charles, Pangeran William, dan Kate Middleton, di acara pernikahan sepupunya, Putri Eugenie.

Duke of Sussex, 38, menulis bahwa dia dan Meghan Markle berharap untuk memulai sebuah keluarga setelah menikah pada Mei 2018. Beberapa bulan kemudian, mereka sangat senang mengetahui bahwa Duchess of Sussex, 41, sedang hamil, dan memberi tahu kerajaan keluarga di pernikahan sepupunya Putri Eugenie Oktober itu.

Harry menulis bahwa mereka sangat bahagia untuk Putri Eugenie dan tunangannya, Jack Brooksbank. Harry dan Meghan bahkan menunda keberangkatan untuk tur kerajaan pertama mereka sebagai pasangan suami istri untuk menghadiri pesta pernikahan itu. Perayaan itu juga memberi Sussex kesempatan untuk mengabarkan ke anggota keluarga satu per satu tentang kabar baik mereka.

X

"Di Windsor, tepat sebelum resepsi minuman untuk kedua mempelai, kami menyudutkan Pa di ruang kerjanya. Dia duduk di belakang meja besarnya, yang memberikan pemandangan favoritnya, langsung ke Long Walk… Dia senang mengetahui bahwa dia adalah akan menjadi kakek untuk keempat kalinya; senyumnya yang lebar menghangatkan saya," kata Pangeran Harry curhat kepada ayahnya, Raja Charles III.

"Setelah resepsi minuman, di St. George's Hall, Meg dan aku menarik Willy ke samping. Kami berada di sebuah ruangan besar, baju zirah di dinding. Kamar yang aneh, momen yang aneh. Kami membisikkan berita itu, dan Willy tersenyum dan berkata kami harus memberi tahu Kate," lanjutnya memberi tahu Pangeran William dan Kate Middleton. "Dia ada di seberang ruangan, berbicara dengan [kakaknya] Pippa. Aku bilang kita bisa melakukannya nanti, tapi dia bersikeras. Jadi kami pergi dan memberi tahu Kate dan dia juga memberikan senyum lebar dan ucapan selamat yang tulus. Mereka berdua bereaksi persis seperti kuharapkan."

Baca juga: Meghan Markle Kenang Natal Pertama bersama Keluarga Kerajaan Inggris

Tiga hari setelah pernikahan Putri Eugenie, Istana Kensington mengumumkan kepada dunia bahwa Meghan hamil. Berita itu datang pada hari Meghan Markle dan Pangeran Harry tiba di Australia untuk tur kerajaan resmi pertama mereka sebagai pengantin baru.

"Yang Mulia Duke dan Duchess of Sussex dengan senang hati mengumumkan bahwa The Duchess of Sussex sedang mengandung bayi pada musim semi 2019," kata istana dalam sebuah pernyataan. "Yang Mulia menghargai semua dukungan yang mereka terima dari orang-orang di seluruh dunia sejak pernikahan mereka pada bulan Mei dan senang bisa berbagi berita gembira ini dengan publik."

Di Spare, Pangeran Harry memuji istrinya yang sedang hamil sangat aktif selama tur, memesona orang banyak ke mana pun mereka pergi.

"Di seluruh Australia, Tonga, Fiji, Selandia Baru, dia terpesona. Setelah satu pidato yang sangat membangkitkan semangat, dia mendapat tepuk tangan meriah," kata Duke of Sussex.

Meghan melahirkan pada musim semi, dan pasangan itu menjadi orang tua pertama kali bagi putra Archie Harrison, sekarang berusia 3 tahun. Keluarga dari tiga orang itu akan menjadi empat setelah kelahiran putri Lilibet Diana, yang lahir pada Juni 2021 di California setelah keluarga Sussex. mundur dari peran kerajaan senior mereka.

Pangeran Harry dan Putri Eugenie telah berbagi ikatan yang erat sejak kecil. Eugenie dan Jack juga berkencan ganda dengan Meghan Markle dan Harry sebelum hubungan mereka diketahui publik, menghadiri pesta Halloween bersama di Toronto pada 2016. Tahun lalu, Eugenie pergi ke California untuk mengunjungi sepupunya, dan mereka menghadiri Super Bowl bersama. Dia juga muncul di serial Netflix Duke dan Duchess of Sussex, terlihat bermain dengan Archie di pantai.

PEOPLE

Baca juga: Penjahit Ajay Mirpuri Ungkap Detail Pembuatan Gaun Bridesmaid Meghan Markle