Gaya Business Profesional Kate Middleton Pakai Blazer Alexander McQueen

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton tampil bergaya bussines profesional saat bertemu dengan beberapa profesional untuk membahas tahun-tahun awal masa kanak-kanak, sebuah inisiatif yang dekat dan disayanginya, di Kastil Windsor, Inggris, Rabu, 25, Januari 2023.

Untuk pertemuan tersebut, wanita bergelar Princess of Wales memilih blazer khas Alexander McQueen berwarna hitam, yang ia lapisi dengan blus putih Holland Cooper dan dipasangkan dengan celana panjang hitam. Dia melengkapi busana edgy-nya dengan anting-anting mutiara tebal dari Shyla London. Dia juga membawa buku catatan hitam, yang tampaknya sama dengan yang dia gunakan untuk membuat catatan tulisan tangan di Universitas Harvard pada bulan Desember saat berkunjung ke Center on the Developing Child Ivy League.

Semua barang ini bukanlah barang baru. Itu adalah pakaian dari lemari pakaian Kate. Jaket seharga 1.240 pound sterling atau sekitar Rp 23 juta, menampilkan lapisan satin biru kobalt ontrast dengan fitur kerah sutra berlebihan, bahu empuk dan satu kancing klasik kontemporer ini membuat penutup yang elegan.

Dia mengenakan blazer tersebut pada Oktober 2020 saat mengumumkan pemenang penghargaan tahunan Fotografer Satwa Liar Tahun Ini. Dia memakainya kembali pada Februari 2021 ketika Istana Kensington membagikan video Pangeran William dan Kate berbicara dengan mahasiswa keperawatan Universitas Ulster Abigail melalui Zoom tentang pengalamannya bekerja di garis depan menghadapi Covid-19 di Irlandia Utara.

Celana Kate dari koleksi Roland Mouret yang terbuat dari bahan campuran viscose stretch-blend yang menciptakan kenyamanan, tidak ketat, dan cocok. Ritsleting samping berwarna emas menambah siluet celana yang elegan. Celana ini memiliki saku depan tiruan, ditambah lipatan depan dan belakang yang rapi.

Kate Middleton bergabung dengan kelompok yang terdiri dari delapan pakar dari seluruh dunia akademis, sains, dan sektor tahun-tahun awal, yang dia pilih untuk menasihatinya tentang pekerjaan Royal Foundation Centre for Early Childhood. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan mereka dalam peran mereka sebagai Advisory Group.

Menurut pejabat Istana Kensington, grup tersebut mengkhususkan diri dalam bidang ilmu saraf, psikologi, psikiatri perinatal, dan pengembangan kebijakan, dan akan mendukung Princess of Wales karena pekerjaan dipercepat untuk mempromosikan pentingnya lima tahun pertama kehidupan seorang anak.

