Doja Cat Ubah Alis, Janggut dan Kumis dengan Bulu Mata Palsu

TEMPO.CO, Jakarta - Doja Cat memberikan tampilan makeup yang tak biasa. Dia menghadiri fashion show Viktor & Rolf Spring/Summer 2023 Haute Couture dengan mengenakan setelan garis-garis cokelat-putih, blus berkancing bergaris, dan kacamata hitam, pada Rabu 25, Januari 2023. Namun dia menggunakan bulu mata palsu bukan untuk menambah efek tebal pada bulu mata.

Sebagai ganti alisnya yang dicukur, Doja Cat mengenakan bulu mata palsu. Dia juga membuat kumis dan janggut darurat menggunakan rambut palsu tipis. Dan tampilan riasan dimaksudkan untuk membuat pernyataan. Itu berfungsi sebagai balasan halus penyanyi itu sendiri terhadap komentar media sosial yang beredar di sekitar tampilan saat dia menghadiri fashion show Schiaparelli yang memukau, yang dikenakan pada hari Senin, 23 Januari 2023.

Kostum itu tidak hanya mencuri perhatian dengan 30 ribu kristal Swarovski yang ditempatkan dengan tangan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan di mana bulu mata penyanyi itu berada di bawah riasan.

Doja Cat menjawabnya Instagram Story jelang pertunjukan Viktor dan Rolf. "Jika hanya bulu mata yang Anda inginkan, bulu mata yang akan Anda dapatkan," tulisnya. Dia juga menggoda penampilannya dengan emoji yang mengenakan alis berbulu, kumis dan kacamata, mirip dengan pakaiannya di kehidupan nyata.

Rapper "Vegas" itu belum mengungkapkan kejeniusan di balik konsep ini. Tapi awal minggu ini, dia bekerja dengan penata rias legendaris, Pat McGrath, untuk busana Schiaparelli yang memukai.

Tepat dijuluki "Inferno Doja," McGrath mengungkapkan di Instagram bahwa riasan itu memakan waktu 4 jam 58 menit. Waktu itu termasuk mengikat masing-masing kristal dengan tangan ke kulit bintang dan mengecatnya dengan warna merah serta memercikkan debu emas ke tubuhnya.

Stylist Doja Cat, Brett Alan Nelson, melengkapi penampilannya dengan gaun strapless merah dengan rok manik-manik, selendang tulle, dan sepatu bot setinggi lutut agar serasi dengan permata. "Danile Roseberry, I love you to the end of the world!! terima kasih telah menjadikan ini momen BESAR untuk #DojaCat pertama #Couture di #Paris . Jujur takjub pada kejeniusanmu," tulis Nelson di Instagram sambil berterima kasih kepada kreatif rumah mode tersebut. direktur, Daniel Roseberry, untuk karyanya.

