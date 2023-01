Michelle Pfeiffer Cerita Keputusan Hiatus dari Akting demi Keluarga

TEMPO.CO, Jakarta - Michelle Pfeiffer menjelaskan bagaimana dia sampai pada keputusan untuk hiatus dari dunia akitng demi keluarganya. Aktris 64 tahun itu membuka tentang bagaimana jeda lima tahun dalam kariernya datang pada saat merasa dirinya di antara banyak peran.

"Saya juga berada di antara tempat ini. Saya tidak merasa seperti benar-benar wanita terkemuka. Saya belum menjadi nenek, tetapi saya juga tidak seperti orang awam," ujarnya saat berbicara di The Skinny Confidential Him & Her Podcast dari DearMedia. "Saya punya bayi dan memindahkan keluarga itu- saya benar-benar meremehkan apa artinya itu."

Michelle sempat memindahkan keluarganya, termasuk penulis TV dan suami produser David E. Kelley, putra John Henry, dan putrinya Claudia, ke California Utara dan mencoba menavigasi persyaratan berakting saat dia fokus dengan keluarga.

"Menantang di mana pun Anda membesarkan anak-anak. Saya tidak bermaksud untuk berhenti bekerja atau itu bukan rencana saya, tetapi saya menjadi sangat sulit dalam hal prasyarat saya, dalam hal, 'Nah, di mana syutingnya? Berapa lama pengambilan gambarnya? Tahun berapa pengambilan gambarnya? Bisakah saya membawa anak-anak? Apakah selama tahun sekolah?' Dan kemudian terlalu sulit untuk mempekerjakan saya, sejujurnya. Dan saya baik-baik saja dengan itu," jekasnya.

Meski begitu, aktris Ant-Man The Wasp itu, tetap terbuka untuk bekerja tetapi tidak dapat menemukan apa pun yang terasa cocok. "Sejujurnya, saya bahkan tidak menyadari berapa banyak waktu telah berlalu, dan saya membaca hal-hal di jalan, dan tidak ada yang benar-benar saya sukai yang mendorong saya untuk meninggalkan rumah, meninggalkan anak-anak," katanya.

Michelle mengenang masa bekerja saat anak-anaknya masih kecil hingga usia sekolah. "Karena ketika mereka masih kecil, ketika mereka masih sangat kecil, kamu bisa membawa mereka bersamamu. Aku benar-benar akan membawa Claudia ke restoran bersamaku dan meletakkan car seat-nya di atas meja. Maksudku, aku membawanya kemana-mana. Dan lalu begitu mereka di sekolah, saya hanya tidak ingin mengganggu kehidupan mereka dan rutinitas yang mereka bangun dan teman yang mereka jalin," ujarnya.

"Dan kemudian untuk sementara, saya hanya akan melakukan hal-hal jika itu adalah pemotretan yang lebih lama di musim panas, dan kemudian menjadi sangat rumit. Jadi saya ingat sebenarnya itu adalah anak-anak saya. Mereka berkata, 'Bu, apakah ibu akan kembali bekerja?' Aku berkata, 'Apa maksudmu? Bukankah menyenangkan aku ada di rumah?'"

Michelle Pfeiffer dan David E. Kelley bertemu pada kencan buta di awal 1993 dan langsung menjalin hubungan. Saat itu, Pfeiffer sedang dalam proses mengadopsi putrinya Claudia dan dia dan Kelley baru berkencan sekitar dua bulan ketika dia membawanya pulang.

"Jadi kami segera membawa anak ini, dan kebanyakan orang tidak memilikinya. Tapi saya benar-benar melihat [Kelley] dalam situasi yang pasti akan memisahkan anak laki-laki dari laki-laki. Jelas, dia benar-benar naik ke kesempatan itu ," kata Michelle kepada Good Housekeeping pada tahun 2007 tentang hari-hari awal pasangan itu.

Dengan menjadi orang tua, Michelle Pfeiffer dan David dapat melihat kemampuan satu sama lain menjadi pasangan. "Kami berdua harus melihat satu sama lain sebagai orang tua sebelum kami berkembang dalam hubungan kami bersama, dan dengan cara yang aneh, tekanan itu hilang, sebagai pasangan. Waktunya tepat. Maksud saya, ini adalah bukti nyata tentang orang seperti apa dia, tetapi juga fakta bahwa terkadang cara tradisional dalam melakukan sesuatu tidak selalu merupakan cara terbaik."

PEOPLE

Baca juga: Alasan Sarah Michelle Gellar Tak Izinkan Putrinya Jajal Dunia Akting

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegra