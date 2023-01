Mandy Moore Curhat Kewalahan Mengasuh Dua Anak di Bawah 2 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Mandy Moore semakin terbuka tentang kehidupan ibu yang bekerja. Baru-baru ini, penyanyi dan aktris itu membagikan foto di Instagram Story, saat dia menyusui putra keduanya, Ozzie, yang berusia 3 bulan. Dia mengakui bahwa dia memiliki banyak hal penting yang harus dikerjakan sebagai ibu yang bekerja dengan dua anak di bawah dua tahun.

"2 anak di bawah 2 tahun. Kewalahan," tulis wanita berusia 38 tahun itu sebagai keterangan foto, saat dia menyusui Ozzie sambil memejamkan kedua matanya dan bersandar di bantal.

Mandy Moore memiliki dua anak, Ozzie dan seoang anak laki-laki bernama Gus, 23 bulan, dengan suaminya Taylor Goldsmith. Dia juga mendokumentasikan saat dia kembali ke dunia akting setelah melahirkan bayi laki-laki keduanya.

Bulan lalu, aktris This Is Us itu juga mengungkapkan bagaimana melakukan banyak pekerjaan di saat bersamaan keluargannya juga sakit, dalam unggahan lainnya di Instagram. Dia memberi judul foto dalam bentuk daftar periksa, mencantumkan bahwa dia memiliki balita dengan flu dan croup", "rumah tangga yang kelelahan", dan "berusaha menjaga diri sendiri dan bayi yang baru lahir sehat dan menyusui sepanjang waktu."

Mandy Moore bersama anak keduanya, Oscar Bennett Goldsmith, yang lahir pada Jumat, 21 Oktober 2022. Foto: Instagram/@mandymooremm

The Mayo Clinic menggambarkan croup sebagai infeksi saluran napas bagian atas, yang menghalangi pernapasan dan menyebabkan batuk menggonggong yang khas, dan mencatat bahwa infeksi umumnya terjadi pada anak-anak. Terlepas dari masa-masa sulit ibu yang lelah, dia berhasil berolahraga sementara anak-anaknya tidur, seperti yang dia bagikan di ungghan selanjutnya.

Dia juga berusaha menyeimbangkan diri antara karier aktingnya dan mengurus anaknya. Awal bulan ini, Mandy, yang saat ini sedang syuting musim kedua Dr. Death, membagikan foto dirinya sedang memompa ASI di lokasi syuting acara tersebut. "Ini putaran kedua saya mempompa ASI," tulisnya dalam keterangan unggahannya, sambil memuji alat pompa ASI yang digunakan, "Tidak ada bayi hari ini jadi menjalani aktivitas sambil memompa ASI di tempat kerja."

Mandy Moore dan Taylor Goldsmith, menyambut bayi kedua pada akhir Oktober. "Ozzie ada di sini! Oscar Bennett Goldsmith tiba sedikit terlambat tetapi dengan penuh percaya diri (dan pengiriman yang lebih mudah/lebih cepat daripada kakak laki-lakinya, sangat menyenangkan orang tuanya)," lanjutnya dalam keterangan foto hitam putih. "Setiap pepatah benar: ukuran hati kami berlipat ganda dan kesegeraan cinta itu luar biasa. Dia melampaui kata-kata dan kami sangat berterima kasih atas keluarga kami berempat!"

PEOPLE

