Lady Gaga Puji Taylor Swift yang Bicara tentang Gangguan Makan

TEMPO.CO, Jakarta - Lady Gaga memuji Taylor Swift karena berbicara tentang gangguan makannya dalam klip yang muncul kembali dari film dokumenternya tahun 2020 "Miss Americana".

“Semua yang kamu katakan benar-benar berani wow,” komentar penyanyi “Bad Romance” itu di TikTok yang menampilkan klip dari dokumen Netflix.

Dalam video tersebut, Taylor Swift berterus terang tentang bagaimana dia secara bertahap mengalami gangguan makan setelah menjadi terkenal di usia yang begitu muda.

“Saya jauh lebih bahagia dengan siapa saya… Saya tidak terlalu peduli jika seseorang mengatakan bahwa berat badan saya bertambah, itu hanya sesuatu yang membuat hidup saya lebih baik,” katanya. “Fakta bahwa saya berukuran enam bukannya ukuran nol ganda… maksud saya, tubuh saya seharusnya tidak seperti itu.”

Gaga menunjukkan dukungannya di bawah video yang diposting ke TikTok.

Pada kondisinya yang paling kurus, Swift mengungkapkan bahwa dia tidak makan dan banyak berolahraga dalam upaya untuk menyesuaikan diri dengan standar kecantikan - yang kemudian dia sadari bahwa itu tidak mungkin.

“Selalu ada standar kecantikan yang tidak bisa dipenuhi, karena jika cukup kurus maka Anda tidak memiliki yang diinginkan semua orang. Tetapi jika berat badan cukup sehingga Anda memiliki... maka perut Anda tidak cukup rata. Itu semua mustahil.

Baca juga: Midnights Pecahakan Rekor di Spotify, Taylor Swift: Bagaimana Saya Bisa Seberuntung Ini

Percakapan itu menyentuh hati Gaga, yang juga berjuang melawan bulimia dan anoreksia. Pada 2012, penyanyi "Born This Way" berbicara di sebuah konferensi yang disebut "It's Our Turn" dan berbagi ceritanya setelah seorang gadis muda di antara hadirin mengungkapkan bahwa dia juga berjuang dengan gangguan makan.

"Saya sering muntah saat SMA," kata Gaga. "Ini sangat sulit, tetapi kamu harus berbicara dengan seseorang tentang hal itu."

Ladu Gaga melanjutkan bahwa berat badan masih menjadi perjuangan. "Setiap video yang saya ikuti, setiap sampul majalah, membuatmu tertarik — membuatmu ingin sempurna. Ini bukan kehidupan nyata ... Saya akan mengatakan ini tentang perempuan: Perang diet harus dihentikan. Semua orang hanya menjatuhkannya. Karena pada akhirnya, itu memengaruhi anak-anak seusiamu. Dan itu membuat para gadis sakit.”

PAGESIX

Baca juga: 7 Jenis Gangguan Makan dan Cara Mengenali Gejalanya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.