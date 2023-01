3 Tips Memilih Body Serum Sesuai Masalah Kulit yang Kasar, Menua dan Kusam

TEMPO.CO, Jakarta - Seperti wajah, kulit bagian tubuh lainnya seperti lengan, kaki, dan dada Anda juga membutuhkan perawatan yang sama. Termasuk menggunakan bahan perawatan seperti retinol baik dalam bentuk krim, serum atau exfoliant.

Tahun 2023 saatnya Anda fokus pada semua kulit Anda dari ujung kepala hingga ujung kaki. Langkah pertama Anda dapat memulainya dengan body serum. Sama seperti yang Anda lakukan untuk wajah Anda, pertama-tama Anda harus mengidentifikasi jenis kulit dan tujuan spesifik Anda sebelum memilih body serum. Penting untuk diperhatikan bahwa kulit di tubuh Anda mungkin sedikit berbeda dengan wajah Anda, jadi jangan heran jika lebih kering, kurang sensitif, dan lainnya.

Berikut ini cara memilih body serum sesuai masalah kulit

1. Untuk tekstur kasar: Serum eksfoliasi

Mungkin Anda pernah menggunakan scryb untuk meredakan benjolan kecil dan tekstur yang tidak rata, tetapi itu bukan satu-satunya pilihan Anda. Cari pengelupasan kimiawi seperti asam alfa-hidroksi (AHA) untuk menghaluskan tekstur dan asam beta-hidroksi (BHA) untuk mengatasi jerawat di punggung atau dada.

Bagi mereka yang mengalami keratosis pilaris, atau benjolan kecil berwarna putih dan merah di bagian belakang lengan, kaki, dan lainnya, carilah bahan-bahan seperti urea dan asam laktat untuk mendorong pergantian sel secara teratur. Secara umum, bahan-bahan ini adalah yang terbaik untuk serum tubuh pengelupas: asam glikolat, urea, asam salisilat, asam laktat, mandelic acid, dan malic acid.

2. Untuk kulit yang menua: Serum retinol

Retinol adalah bahan yang benar-benar dapat mengubah kulit, apakah Anda ingin menghilangkan jerawat, mengurangi garis halus dan kerutan, atau mencerahkan kulit Anda secara keseluruhan. Dengan semua manfaat yang Anda inginkan, Anda bisa mengoleskannya ke tubuh Anda juga

Carilah serum dan krim tubuh retinol yang telah diformulasikan sebelumnya, daripada mencampurkan retinol Anda sendiri ke dalam krim tubuh favorit Anda. Retinol adalah bahan yang terkenal tidak stabil, jadi sebaiknya serahkan proyek kimia kepada ahlinya. Juga, retinol body serum atau body lotion Anda harus digunakan setiap dua atau tiga hari, bukan setiap pagi atau malam. Pada hari-hari libur, pilihlah formula hidrasi sederhana sebagai gantinya. Anggap saja seperti skin cycling, tapi untuk seluruh tubuh.

3. Untuk kulit kusam: Serum vitamin C

Jika Anda berjuang dengan kulit kusam atau hiperpigmentasi sporadis dan bintik hitam, vitamin C akan menjadi sahabat terbaik Anda. Menggunakan vitamin C secara topikal telah terbukti membantu mengatasi sejumlah besar masalah kulit, termasuk meningkatkan kualitas dan warna secara keseluruhan dengan mengurangi hiperpigmentasi, mencerahkan kulit, mengurangi kehilangan kelembaban, membantu mengurangi peradangan kulit, dan melawan kerusakan akibat sinar UV.

Untuk menemukan bahan ini dalam body serum carilah vitamin C itu sendiri serta ekstrak buah yang kaya akan antioksidan. Vitamin C hadir dalam berbagai bentuk pada daftar bahan, termasuk asam L-askorbat, magnesium ascorbyl phosphate, tetrahexyldecyl ascorbate, ascorbyl palmitate, sodium ascorbyl phosphate, dan ascorbyl tetraisopalmitate—tetapi merek biasanya akan menyebutkan kandungan vitamin C mereka, jadi Anda mungkin tidak tidak perlu berburu untuk itu.

MIND BODY GREEN

